Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merénylet volt? Fehéroroszország megszólalt a dróntámadásokról – sokkoló, amit mondtak

Curtis

Curtis olyat mondott Gábor Bettire, amit nem tesz zsebre

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Megasztár válogatóin most sem maradt el a botrány. Curtis élesen kritizálta az egyik produkciót, amit Gábor Betti sem hagyott szó nélkül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
CurtisMegasztárbotrány

Curtis ismét gondoskodott a feszültségről a Megasztár 2025 második válogatóján. A műsorban egy várbalogi postás, Sándor próbálta előadni a Desperado legendás slágerét, a Táncolj! című dalt. Bár a jókedv garantált volt, a produkció nem aratott osztatlan sikert a zsűri körében - számolt be a HAON.

Curtis beszólt Gábor Bettinek a Megasztár válogatóján, de az énekesnő keményen visszavágott.
Curtis beszólt Gábor Bettinek a Megasztár válogatóján, de az énekesnő keményen visszavágott.
Fotó:Mediaworks

Curtis ekkor odaszúrt:

Őszinte leszek! Nehéz az eredetinél rosszabbul előadni ezt a dalt.

A rapper ezzel közvetve az eredeti előadónak, Gábor Bettinek is nekiment, akivel korábban közös dalt készítettek (Szombat az esetem, 2023).

Gábor Betti nem hagyta szó nélkül a dolgot, és így reagált Curtis kijelentésére:

Ha nem így vélekedett volna Curtis a Táncolj! című dalról, akkor nem lehetne erről cikket írni. Ekkora slágert régen csinált bárki is. Ha valaki jobban tudja előadni, akkor hajrá! Én csak így tudtam.

Az énekesnő visszavágott, a rajongók pedig izgatottan figyelik, vajon lesz-e folytatása a szócsatának.

Nem ez az első hogy Curtis vitába keveredett egy korábbi cikkünkbe erről is beszámolunk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!