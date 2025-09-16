Curtis olyat mondott Gábor Bettire, amit nem tesz zsebre

Curtis ismét gondoskodott a feszültségről a Megasztár 2025 második válogatóján. A műsorban egy várbalogi postás, Sándor próbálta előadni a Desperado legendás slágerét, a Táncolj! című dalt. Bár a jókedv garantált volt, a produkció nem aratott osztatlan sikert a zsűri körében - számolt be a HAON.

Curtis beszólt Gábor Bettinek a Megasztár válogatóján, de az énekesnő keményen visszavágott.

Curtis ekkor odaszúrt:

Őszinte leszek! Nehéz az eredetinél rosszabbul előadni ezt a dalt.

A rapper ezzel közvetve az eredeti előadónak, Gábor Bettinek is nekiment, akivel korábban közös dalt készítettek (Szombat az esetem, 2023).

Gábor Betti nem hagyta szó nélkül a dolgot, és így reagált Curtis kijelentésére:

Ha nem így vélekedett volna Curtis a Táncolj! című dalról, akkor nem lehetne erről cikket írni. Ekkora slágert régen csinált bárki is. Ha valaki jobban tudja előadni, akkor hajrá! Én csak így tudtam.

Az énekesnő visszavágott, a rajongók pedig izgatottan figyelik, vajon lesz-e folytatása a szócsatának.

