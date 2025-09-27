Hírlevél

Rendkívüli

Katasztrófa fenyeget: orosz nukleáris tengeralattjáró sodródik a robbanás felé

darázsfészek

Darázsrémálom! Horrorfilmbe illő, amit a pécsi család talált

Pécsen egyre több lakos panaszkodik a nyári hónapokban elszaporodó rovarokra. A darázsprobléma már nemcsak bosszúságot, hanem komoly veszélyt is jelent a családok számára, ezért sokan keresnek profi irtókat a városban.
Egy Reddit-fórumbejegyzés is rávilágít arra, hogy darázsprobléma sújtja a pécsieket: egy helyi lakos kétségbeesetten keresett darázsirtót a városban, mert saját erejéből már nem tudta megoldani a helyzetet. A poszt rövid idő alatt több hozzászólást kapott, ami mutatja, hogy nem egyedi esetről van szó.

Darázsprobléma Pécsen – egy kutyaház belsejében kialakított darázsfészek, amely veszélyezteti a háziállat biztonságát.
Darázsprobléma Pécsen – egy kutyaház belsejében kialakított darázsfészek, amely veszélyezteti a háziállat biztonságát. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A nyár végére a darazsak különösen agresszívvá válhatnak, hiszen ekkor a kolóniák a legtöbb energiát igénylik. Ez azt eredményezi, hogy akár egy udvarban játszó gyerek vagy a házőrző is veszélybe kerülhet. A fórumozók közül többen viccesen megjegyezték: a helyzet annyira kétségbeejtő, hogy legszívesebben felgyújtanák a kutyaházat, és inkább vennének egy újat „Buksinak”, mintsem kockáztassák a darazsak támadását.

Darázsírtót keresek Pécsen, van aki tud elérhetőséget?
byu/BrbHUN inaskhungary

A fórumozók szerint a bolti spray-k többnyire csak átmeneti enyhülést adnak, a valódi megoldást profi darázsirtó cégek hozhatják. A szakértők óva intenek a házi próbálkozásoktól, mivel a darázsfészek eltávolítása akár súlyos következményekkel is járhat.

További tippek/trükkök a darazsak távol tartására.

 

 

 

