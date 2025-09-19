Hírlevél

Botrány: orosz vadászgépek repültek a NATO légterébe, nagy a baj

Horroráron kínálják az új debreceni BMW-t

A jövő héten avatják fel az ország újabb autógyárát. A debreceni BMW-üzemben már folyik a termelés, s most már a hazai ára is megvan az új BMW iX3-nak. Az árlistát elnézve kijelenthetjük, nem lesz népautó.
Sokak tetszését el fogja nyerni az új iX3, amelyet az új debreceni BMW-gyárban fognak készíteni. Magyarország második legnagyobb városából látja majd el a BMW ezzel a modellel a világot.

debreceni BMW
Már folyik az új iX3 termelése a debreceni BMW-gyárban
Fotó: BMW Group

Vitathatatlan, nagyon jól néz ki a bajorok új elektromos szabadidő-autója, ám az ára miatt jóval kevesebben engedhetik majd meg maguknak, mint amennyien szeretnék. 

A BMW új, Neue Klasse platformjára épülő járműcsaládjának első tagja már rendelhető Magyarországon is. A dupla villanymotoros, összkerékhajtású, 345 kW/469 LE csúcsteljesítményű BMW iX3 50 xDrive akár 805 kilométert el tud menni egy töltéssel. Remek értékek, kiváló teljesítmény, ám ennek bizony ára van, a legolcsóbb debreceni BMW ára bruttó 27 750 000 forint. A legdrágább, M Sport Pro csomagos modell 30,277 millió forinttól indul. Az első autók várhatóan 2026 tavaszán érkeznek meg a hazai vevőkhöz.

Csökkenthették a debreceni BMW-gyár termelését

A németek szerint ennek a modellnek az innovatív műszaki megoldásai a közeljövőben a márka több típusában visszaköszönnek majd.

debreceni BMW
A jövő héten avatják az új debreceni BMW-üzemet
Fotó: BMW Group

A bajorok hajdúsági üzemében a terv eredetileg évi 150 ezer autó gyártása volt, de a 2024 végén megjelent hírek szerint ez a kapacitás mostanra 80-90 ezer autóra csökkenhetett a termelés átszervezése miatt. Mindenesetre a jövő héten nagy ünneplést tartanak Debrecenben, ahol felavatják Magyarország legújabb autógyárát.

 

Az első magyar BMW képeit itt tekinthetik meg.

 

