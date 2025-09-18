Hírlevél

Rendkívüli

Halálzóna és mészárlás: jön a háború legvéresebb csatája

Laky Zsuzsi

A Nyerő Páros sztárja bevallotta, leütött egy sírásót

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Nyerő Páros legutóbbi adásában Dietz Gusztáv egy váratlan történetet osztott meg: egy családi temetésen leütött egy sírásót, aki tiszteletlenül viselkedett feleségével, Zsuzsival. A férfi káromkodott és félreérthetetlen mozdulatokat tett, ami annyira felháborította Dietz Gusztávot, hogy nem tudta visszafogni magát.
Laky ZsuzsitemetésDietz Gusztávsírásóvalóságshow

A népszerű valóságshow legutóbbi adásában egy titok derült ki Dietz Gusztávról.

Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv
Laky Zsuzsi és férje, Dietz Gusztáv
Fotó: Instagram.com/lakyzsuzsi/

Az egykori MMA-harcos műsorban elárulta, leütött egy sírásót egy családi temetésen. 

Az incidens hátterében egy súlyos tiszteletlenség állt: a gyászhuszár nemcsak káromkodott, szóban bántotta a jelenlévőket, hanem félreérthetetlen mozdulatokat is tett Dietz felesége, Laky Zsuzsi felé a nő nagypapájának temetésén. A sírásó félreérthetetlen mozdulatokat tett az ásó nyelével a neje felé. A sportoló ekkor még türtőztette magát, de a temetés végére Guszti annyira ideges lett, hogy rögtön nekiment a sírásónak. 

Azonnal leütöttem

 – írja a Bama.

Dietz Gusztáv a családját védte

A férfi hangsúlyozta, cselekedete nem egy egyszerű verekedés volt, hanem a családja védelmében, egy tiszteletteljes esemény közepette történt. Az eset komoly visszhangot váltott ki a nézők körében, akik meglepődve fogadták, hogy a valóságshow résztvevői között ilyen intenzív és személyes drámák is megjelenhetnek.

 

