A Nyerő Páros sztárja bevallotta, leütött egy sírásót

A népszerű valóságshow legutóbbi adásában egy titok derült ki Dietz Gusztávról.

Laky Zsuzsi és férje, Dietz Gusztáv

Fotó: Instagram.com/lakyzsuzsi/

Az egykori MMA-harcos műsorban elárulta, leütött egy sírásót egy családi temetésen.

Az incidens hátterében egy súlyos tiszteletlenség állt: a gyászhuszár nemcsak káromkodott, szóban bántotta a jelenlévőket, hanem félreérthetetlen mozdulatokat is tett Dietz felesége, Laky Zsuzsi felé a nő nagypapájának temetésén. A sírásó félreérthetetlen mozdulatokat tett az ásó nyelével a neje felé. A sportoló ekkor még türtőztette magát, de a temetés végére Guszti annyira ideges lett, hogy rögtön nekiment a sírásónak.

Azonnal leütöttem

– írja a Bama.

Dietz Gusztáv a családját védte

A férfi hangsúlyozta, cselekedete nem egy egyszerű verekedés volt, hanem a családja védelmében, egy tiszteletteljes esemény közepette történt. Az eset komoly visszhangot váltott ki a nézők körében, akik meglepődve fogadták, hogy a valóságshow résztvevői között ilyen intenzív és személyes drámák is megjelenhetnek.