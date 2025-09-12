Szomorú látványt nyújt ma az egykor fényűző balatoni diszkó

A „Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon” nevű Facebook-oldal egy különösen hangulatos urbex helyet mutatott be nemrég: egy balatoni diszkót, amely a ’90-es évek és a kétezres évek hangulatát idézi, de mára már csak üres terek, megkopott bútorok őrzik egykori fényét.

Szombatonként sok százan szórakoztak ebben a balatoni diszkóban a '90-es években

Fotó: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

A hely szinte érintetlen: még mindig ott a DJ-pult, a diszkógömb, a bárpult és a ’90-es évek jellegzetes bútorzata – olyan érzése támad az embernek, mintha csak tegnap zárták volna be.

Az idő könyörtelen múlását mutatja ugyanakkor a falon megfakult plakát, amely a 2002-es szilveszteri fergeteges megapartyt hirdeti, az italárlista szerint pedig egykor fillérekbe kerültek a koktélok – írja a Veol.

A balatoni diszkók aranykorának emléke

A balatonszemesi épület felső szintjén egykori személyzeti szobák, zuhanyzók, mosdók is találhatók, sőt, még evőeszközök, poharak, tányérok is maradtak a konyhában. Mindez azt a benyomást kelti, mintha az utolsó dolgozók egyik napról a másikra hagyták volna el a helyet, és azóta senki nem nyúlt semmihez. Az ilyen elhagyatott helyek nemcsak a pusztulásról, hanem egy letűnt korszakról is mesélnek. A balatoni diszkók aranykora mára már a múlté: amikor még CD-ről szólt a zene, füstgép lengte be a táncteret, és a diszkógömbök szórták a fényt. Ma már csak poros táncparkett, lehúzott redőnyök és elnémult hangszórók őrzik az egykori nyár emlékét.

Ez az elhagyatott diszkó nemcsak az enyészetnek, hanem egy korszaknak, a 90-es évek fülledt balatoni éjszakáinak is az emlékműve, amik a zenéről, a tömegről és a szabadságról szóltak.

További képekért kattintson a veol.hu-ra.

Az Origo pár éve a hetvenes-nyolcvanas évek menő diszkóhajóiról írt.