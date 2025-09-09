Csábítás, tűsarkak és tüzes kollekciók: Budapest a kifutók fővárosa lett

Az SS26 szezonban közel 100 tervező mutatkozott be a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) szervezésében, szeptember 1–7. között. A szezon különlegessége volt, hogy két, a kreatívipari képzésben kulcsszerepet játszó felsőoktatási intézmény is a BCEFW keretében tartotta diplomakollekciós bemutatóját. A Budapesti Metropolitan Egyetem végzősei a Nemzeti Múzeumban, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói pedig az egyetem campusán adtak betekintést kortárs látásmódjukba és innovatív megközelítésükbe.

15 ország nemzetközi divatipari szereplői előtt mutatkoztak be a hazai és régiós tervezők

Fotó: Magyar Divat & Design Ügynökség

A két intézmény kapcsolódása a BCEFW hivatalos eseményeihez nemcsak a hallgatók, hanem az egész divatipar számára mérföldkőnek számít. A kezdeményezésbe integrált tervezői közösségek elősegítik a multidiszciplináris együttműködést és az innovációt, erősítve a hazai felsőoktatás és a szakmai szféra közötti kapcsolatokat. Egyben ráirányítja a figyelmet a tehetséggondozás és a kreatívipar hosszú távú fejlesztésének fontosságára.

Az egyetemi telt házas bemutatók után a show-k az Apollo Galériában folytatódtak: a regionális tervezők kollektív és diplomakollekciós bemutatóit a legújabb generáció magyar tehetségeinek közös show-ja követte. A kifutót Baráth Áron festményei keretezték, párbeszédet indítva a divat és a kortárs képzőművészet között. A Millenárison zajló hétvégi divatbemutatókon a magyar divatszcéna vezető márkái mellett hat régiós ország – Szlovákia, Szerbia, Szlovénia, Románia, Ukrajna és Csehország - tervezői is felvonultak. A nemzetközi jelenlét az MDDÜ széles körű együttműködéseinek köszönhető, amelyek a környező országok divatheteit szervező ügynökségekkel épültek ki annak érdekében, hogy ahogy a régiós márkák Budapesten, úgy a magyar márkák a környező országok divathetein tudjanak a reflektorfénybe kerülni.

Kiemelt célunk, hogy szezonról szezonra egyre szélesebb és színesebb képet adjunk a régió divatvilágáról. Így irányítunk fókuszált nemzetközi figyelmet a hazai szereplőkre, ami hozzájárul láthatóságuk erősödéséhez, üzleti kapcsolataik bővüléséhez és eladásaik növekedéséhez. A divatipar a magyar gazdaság egyik dinamikusan fejlődő ágazata: 2023-ban a textília, ruházat, bőr- és bőrtermék gyártás területén 7 420, többségében vidéki KKV működött, a szektor árbevételének 80%-a pedig exportból származott. A kreatívipar támogatása ezért egyszerre jelent befektetést a munkahelyekbe, az exportba és az országimázsba”

‒ emelte ki Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, az MDDÜ vezérigazgatója.

Hozzátette: különösen fontos, hogy idén Dora Fung, a 10Magazine USA főszerkesztője is csatlakozott a BCEFW nemzetközi tanácsadó testületéhez, amely a szakmai színvonal és a nemzetközi láthatóság további erősítését szolgálja.

A BCEFW az elmúlt évek alatt szezonról-szezonra vált meghatározó hazai és régiós divateseménnyé. Ebben nagy szerepe van annak, hogy nem kizárólag jelentős tervezők kollekcióit mutatja be a látogatóknak és a szakmának, hanem olyan találkozási platform, ahol a változatos helyszíneken és programokon keresztül a divat iránt érdeklődők és az ipar szereplői ‒ tervezők, stylistok, fotósok, buyerek, újságírók ‒ találkozhatnak, kapcsolatokat építhetnek. Mintegy 15 országból érkeztek szakmai vendégek például a párizsi divathetet szervező Fédération de la Haute Couture et de la Mode-tól, a francia divatvásártól, a Tranoï-tól, illetve számos nemzetközi viszonteladótól Japántól az Egyesült Királyságig. Emellett a nemzetközi média is szép számban képviseltette magát, többek között a Fashion United, a Vogue Adria, az ELLE Ukraine, a Vogue Poland, az ELLE Slovenia, az ELLE Romania, a WWD és a Harper’s Bazaar CZ szerkesztői és fotósai látogattak el, hogy első kézből ismerjék meg a hazai és régiós divat irányvonalait, miközben Budapest kulturális örökségéből is ízelítőt kaptak.