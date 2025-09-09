Csábítás, tűsarkak és tüzes kollekciók: Budapest a kifutók fővárosa lett

Az SS26 szezonban közel 100 tervező mutatkozott be a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) szervezésében, szeptember 1–7. között. A szezon különlegessége volt, hogy két, a kreatívipari képzésben kulcsszerepet játszó felsőoktatási intézmény is a BCEFW keretében tartotta diplomakollekciós bemutatóját. A Budapesti Metropolitan Egyetem végzősei a Nemzeti Múzeumban, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói pedig az egyetem campusán adtak betekintést kortárs látásmódjukba és innovatív megközelítésükbe.
A két intézmény kapcsolódása a BCEFW hivatalos eseményeihez nemcsak a hallgatók, hanem az egész divatipar számára mérföldkőnek számít. A kezdeményezésbe integrált tervezői közösségek elősegítik a multidiszciplináris együttműködést és az innovációt, erősítve a hazai felsőoktatás és a szakmai szféra közötti kapcsolatokat. Egyben ráirányítja a figyelmet a tehetséggondozás és a kreatívipar hosszú távú fejlesztésének fontosságára.
Az egyetemi telt házas bemutatók után a show-k az Apollo Galériában folytatódtak: a regionális tervezők kollektív és diplomakollekciós bemutatóit a legújabb generáció magyar tehetségeinek közös show-ja követte. A kifutót Baráth Áron festményei keretezték, párbeszédet indítva a divat és a kortárs képzőművészet között. A Millenárison zajló hétvégi divatbemutatókon a magyar divatszcéna vezető márkái mellett hat régiós ország – Szlovákia, Szerbia, Szlovénia, Románia, Ukrajna és Csehország - tervezői is felvonultak. A nemzetközi jelenlét az MDDÜ széles körű együttműködéseinek köszönhető, amelyek a környező országok divatheteit szervező ügynökségekkel épültek ki annak érdekében, hogy ahogy a régiós márkák Budapesten, úgy a magyar márkák a környező országok divathetein tudjanak a reflektorfénybe kerülni.
Kiemelt célunk, hogy szezonról szezonra egyre szélesebb és színesebb képet adjunk a régió divatvilágáról. Így irányítunk fókuszált nemzetközi figyelmet a hazai szereplőkre, ami hozzájárul láthatóságuk erősödéséhez, üzleti kapcsolataik bővüléséhez és eladásaik növekedéséhez. A divatipar a magyar gazdaság egyik dinamikusan fejlődő ágazata: 2023-ban a textília, ruházat, bőr- és bőrtermék gyártás területén 7 420, többségében vidéki KKV működött, a szektor árbevételének 80%-a pedig exportból származott. A kreatívipar támogatása ezért egyszerre jelent befektetést a munkahelyekbe, az exportba és az országimázsba”
‒ emelte ki Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, az MDDÜ vezérigazgatója.
Hozzátette: különösen fontos, hogy idén Dora Fung, a 10Magazine USA főszerkesztője is csatlakozott a BCEFW nemzetközi tanácsadó testületéhez, amely a szakmai színvonal és a nemzetközi láthatóság további erősítését szolgálja.
A BCEFW az elmúlt évek alatt szezonról-szezonra vált meghatározó hazai és régiós divateseménnyé. Ebben nagy szerepe van annak, hogy nem kizárólag jelentős tervezők kollekcióit mutatja be a látogatóknak és a szakmának, hanem olyan találkozási platform, ahol a változatos helyszíneken és programokon keresztül a divat iránt érdeklődők és az ipar szereplői ‒ tervezők, stylistok, fotósok, buyerek, újságírók ‒ találkozhatnak, kapcsolatokat építhetnek. Mintegy 15 országból érkeztek szakmai vendégek például a párizsi divathetet szervező Fédération de la Haute Couture et de la Mode-tól, a francia divatvásártól, a Tranoï-tól, illetve számos nemzetközi viszonteladótól Japántól az Egyesült Királyságig. Emellett a nemzetközi média is szép számban képviseltette magát, többek között a Fashion United, a Vogue Adria, az ELLE Ukraine, a Vogue Poland, az ELLE Slovenia, az ELLE Romania, a WWD és a Harper’s Bazaar CZ szerkesztői és fotósai látogattak el, hogy első kézből ismerjék meg a hazai és régiós divat irányvonalait, miközben Budapest kulturális örökségéből is ízelítőt kaptak.
A kifutón hírességek is feltűntek:
Az Unreal Industries kollekcióját boxolók, a NUBU bemutatóját a Szegedi Kortárs Balett 14 táncosa tette emlékezetessé. Zoób Katti záróshow-jának első sorában pedig olyan divatikonok ültek, akik évtizedes, hazai és nemzetközi karrierútjukkal járultak hozzá a divatipar fejlődéséhez. Így kiemelt vendégként volt jelen Maróy Krisztina főszerkesztő, Módos Gábor fotóművész, illetve számos modell: Sütő Enikő, Mahelszki Adrienn, Csákvári-Sarnyai Eszter, Nádor Adrienn, Aipli Ági, Strich Szilvia és Háfra Mari is.
Az MDDÜ stratégiai céljai között kiemelt helyen szerepel a kreatívipari szakmák presztízsének erősítése, amely a BCEFW keretében is hangsúlyosan megjelent. Az egyetemekkel és szakképző intézményekkel kialakított együttműködéseknek köszönhetően idén több mint 30 oktatási intézmény közel 250 hallgatója és képviselője vehetett részt a bemutatókon, közvetlen tapasztalatot szerezve a kreatívipar működéséről.
A fenntarthatóság ebben a szezonban is a BCEFW egyik központi üzenete volt. A programkínálatban több esemény is az iparági környezettudatosság és az újrahasznosítás kérdéseire irányította a figyelmet. Ezt erősítette az a kezdeményezés is, amelynek keretében a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel és a Millenárissal együttműködésben cipő- és textilgyűjtő konténer kapott helyet a helyszínen, amely a BCEFW keretében teljesen megtelt.
A nagyközönségnek szóló programok mellett számos divatszakmai esemény is megvalósult ezekben a napokban, amelyek a tudásátadásra és az iparági párbeszédre helyezték a hangsúlyt. Rekordszámú 56 esemény várta a közönséget Budapest-szerte. Divatszakmai konferenciától kezdve, kedvezményes vásárlási lehetőségeken, izgalmas workshopokon és előadásokon keresztül minden érdeklődő saját ízlése mentén fedezhette fel a divat világát.
A Nemzeti Táncszínházban tartott Fashion Hub-ban többek között Ryan Thomas Roth, a nemzetközi szépségipar meghatározó alakja mesélt személyes történetek és globális trendek összefüggéseiről, fiatal magyar modellek – Nagy Evelyn, Varr Márta és Tóth Laura – osztották meg karrierútjuk kulisszatitkait és Zólyomi Zsolt parfümőr előadásában az illatok művészetéről is volt lehetőség többet megtudni. Emellett az élménytérben nyolc tervező prezentációját láthatta a közönség, a hazai kiegészítő- és szépségipari márkák kínálatával együtt.
A divathét programjai így nemcsak a tervezők munkáit állították reflektorfénybe, hanem közelebb hozták a magyar márkákat is a közönséghez. Emellett a divat és más kreatív területek ‒ design, képzőművészet, gasztronómia ‒ inspiráló találkozása is nagy figyelmet kapott, megerősítve Budapest szerepét a régió kreatív központjaként.
A Magyar Divat & Design Ügynökség azzal a céllal alakult meg 2018-ban, hogy előre meghatározott stratégiai pillérek mentén – szakmai koordináció, hazai termékek elérhetőségének és kereskedelmi lehetőségeinek javítása, oktatásfejlesztés, valamint gyártásfejlesztés – hatékony és strukturált támogatást nyújtson a divat és a design ágazat minden szereplője számára. A célkitűzések megvalósításának érdekében olyan hazai rendezvényeket valósítanak meg évről-évre, mint a régió központi divateseményének számító Budapest Central European Fashion Week vagy a nemzetközi díjakat nyert 360 Design Budapest kiállítás. Emellett olyan külföldi szakmai rendezvényeken biztosítanak megjelenési és bemutatkozási lehetőséget a magyar alkotók számára, mint a Milano Fashion Week vagy a Maison & Objet designvásár. Kiemelt feladataik közé tartozik a szakmai szervezetekkel való stratégiai együttműködés, az export növelése, továbbá mentorprogramjaik megvalósításával a hazai márkák szakmai fejlődésének támogatása.
A Magyar Divat & Design Ügynökség 2018-as megalakulása óta rendezi meg évente két alkalommal a közép-európai régió központi divateseményének számító Budapest Central European Fashion Weeket. Az esemény évek óta a nagyközönség, a buyerek, a tervezők, az influenszerek, valamint a hazai és a nemzetközi média találkozásának elsőszámú állomását jelenti a térségben. A hazai divat- és designipari rendezvények hozzájárulnak Magyarország turisztikai vonzerejének és a nemzetgazdaság növekedéséhez, láthatóságot biztosítanak a magyar márkáknak, továbbá nemzetközi megrendeléseket eredményeznek.