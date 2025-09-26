Több mint száz doktorandusz készül startupot alapítani

Budapesten 2025 szeptemberében újabb mérföldkőhöz érkezett a hazai innovációs ökoszisztéma: a doktoranduszok számára meghirdetett Pathway to Business program több mint száz fiatal kutatót mozgatott meg. A jelentkezők közül ötvenen ösztöndíjjal és szakmai mentorációval vághatnak bele abba, hogy kutatási eredményeikből piacképes startup vállalkozások szülessenek. A kezdeményezés célja, hogy a tudományos közegben felhalmozott tudást a gazdasági szférában is hasznosítani lehessen, és ezzel Magyarország új, Deep Tech vállalkozói generációja lépjen színre.

A program lényege – kutatásból vállalkozás

A Pathway to Business nem csupán képzés, hanem komplex vállalkozásépítő folyamat. A résztvevők nemcsak elméleti tudást kapnak, hanem mentorok, iparági kapcsolatok és pénzügyi ösztönzők segítik őket abban, hogy ötleteik valódi termékké és szolgáltatássá fejlődjenek. Az indulás online képzéssel kezdődik, amely után három hónapos, ösztöndíjjal támogatott csapatmunka következik. Ezt egy intenzív, hat hónapos fejlesztési szakasz zárja, amely során akár egymillió forintos projektfinanszírozás is elérhető.

A folyamat végén Demo Day vár a legjobbakra: egy olyan bemutató esemény, ahol befektetők és iparági szereplők előtt kaphatnak lehetőséget arra, hogy ötleteikből valós piaci sikertörténet szülessen.

Anyagi ösztönzők és szakmai háttér a doktoranduszoknak

A program mögött álló Nemzeti Innovációs Ügynökség hangsúlyozza: a cél a biztonságos anyagi háttér megteremtése is, hogy a fiatal kutatók bátran vállalkozhassanak. Az első három hónapos szakaszban havi 50 ezer forintos ösztöndíj jár, míg a fejlesztési szakaszban a doktoranduszok státuszától függően 150–400 ezer forintos támogatásban részesülhetnek. Ez a biztos pénzügyi háttér nemcsak lehetőséget teremt, hanem erős üzenetet is hordoz: Magyarország számít a fiatal tudósok vállalkozói ambícióira.

A Pathway to Business fő erősségei:

tudományos kutatásokból valódi vállalkozások építése,

mentorok és iparági kapcsolatok bevonása,

online képzés, majd személyes csapatmunka és intenzív fejlesztési szakasz,

ösztöndíjak és projektfinanszírozás biztosítása,

befektetői bemutatkozási lehetőség a Demo Day keretében.

Kapcsolódás az új doktori rendszerhez

A program nem önállóan áll a magyar felsőoktatás és innovációs stratégia terében. A doktori képzés idei megújítása – a háromszintű rendszer bevezetése és a megemelt jövedelmek – mind abba az irányba mutatnak, hogy a PhD-hallgatók szerepe túlmutasson a tudományos közegen. A kormány célja egyértelmű: a doktoranduszokból ne csak kiváló kutatók, hanem sikeres innovátorok és vállalkozók váljanak, akik képesek a tudományos eredmények gazdasági hasznosítását előmozdítani.