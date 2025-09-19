Kiderült a nagy titok, Dolly elárulta, miért oszlott fel a Hungária

A Hungária együttes 1967 és 1982 között zenélt aktívan, s Penczi Mária Ilona, vagyis Dolly 19 évesen énekelt egy dalt a banda lemezén, majd végül 1980-ban csatlakozott a zenekarhoz, állandó tagként.

Dolly 1980-ban csatlakozott a Hungáriához

Fotó: Máté Krisztián

Dollyék óriási népszerűségnek örvendtek a 80-as évek elején az új rock and roll-stílussal. A jampicsapat azonban 1982-ben feloszlott.

A Borsnak a Hungária egykori énekesnője most elárulta, mi volt ennek az oka. Állítja, a csapatban mindenki erős egyéniség volt, és „hat dudás nem fért meg egy csárdában”.

Bár szeretetben dolgoztak együtt, a különböző karakterek és elképzelések miatt három év után elérkezett a búcsú ideje.

Amúgy Dolly szerint csoda, hogy három évig kibírták egymást. A cikk említi, hogy korábban nem mindig voltak konfliktusmentesek a körülmények, például Szikora Róbert kilépése és a megosztó nyugat-berlini koncertturné is hozzájárultak a feloszlásukhoz.

Dolly még ma is koncertezik

A zenekar tagjai a feloszlás után sokáig nem voltak beszélőviszonyban, de az egymás iránti tisztelet azért megmaradt. Az ex-hungáriások közül Dolly, Kékes Zoltán, Novai Gábor és Fekete Gyula 1983-ban megalapította a Dolly Rollt, amely később az énekesnővel Dolly Plusssz néven működött tovább, és ma is aktívan koncertezik. Aztán a zenekar még élő tagjai 2024-ben újra összeálltak, és fergeteges, telt házas koncertet adtak a Puskás Arénában, majd 2025-ben is tartottak egy dupla koncertet az MVM Dome-ban, nagy sikerrel.