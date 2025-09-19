Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ma dől el Ukrajna sorsa? Zelenszkij már teljes pánikban van

Dolly Roll

Kiderült a nagy titok, Dolly elárulta, miért oszlott fel a Hungária

20 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Hungária együttes egykori énekesnője a közelmúltban őszintén beszélt arról, mi vezetett a legendás zenekar feloszlásához. A fő ok Dolly szerint az volt, hogy túl sok erős egyéniség dolgozott együtt: „hat dudás volt egy csárdában”, ami hosszú távon konfliktusokhoz vezetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dolly RollDollyzenekarHungáriakoncert

A Hungária együttes 1967 és 1982 között zenélt aktívan, s Penczi Mária Ilona, vagyis Dolly 19 évesen énekelt egy dalt a banda lemezén, majd végül 1980-ban csatlakozott a zenekarhoz, állandó tagként.

Dolly
Dolly 1980-ban csatlakozott a Hungáriához
Fotó: Máté Krisztián

Dollyék óriási népszerűségnek örvendtek a 80-as évek elején az új rock and roll-stílussal. A jampicsapat azonban 1982-ben feloszlott. 

A Borsnak a Hungária egykori énekesnője most elárulta, mi volt ennek az oka. Állítja, a csapatban mindenki erős egyéniség volt, és „hat dudás nem fért meg egy csárdában”. 

Bár szeretetben dolgoztak együtt, a különböző karakterek és elképzelések miatt három év után elérkezett a búcsú ideje.

Amúgy Dolly szerint csoda, hogy három évig kibírták egymást. A cikk említi, hogy korábban nem mindig voltak konfliktusmentesek a körülmények, például Szikora Róbert kilépése és a megosztó nyugat-berlini koncertturné is hozzájárultak a feloszlásukhoz.

Dolly még ma is koncertezik

A zenekar tagjai a feloszlás után sokáig nem voltak beszélőviszonyban, de az egymás iránti tisztelet azért megmaradt. Az ex-hungáriások közül Dolly, Kékes Zoltán, Novai Gábor és Fekete Gyula 1983-ban megalapította a Dolly Rollt, amely később az énekesnővel Dolly Plusssz néven működött tovább, és ma is aktívan koncertezik. Aztán a zenekar még élő tagjai 2024-ben újra összeálltak, és fergeteges, telt házas koncertet adtak a Puskás Arénában, majd 2025-ben is tartottak egy dupla koncertet az MVM Dome-ban, nagy sikerrel.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!