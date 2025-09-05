Brutális videókon az elmúlt fél év legnagyobb drogfogásai!

Kábítószer-fogyasztóként tartották számon a miskei gyerekgyilkosság gyanúsítottját – nyilatkozta Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a csütörtöki sajtótájékoztatóján, amin a Delta Program első félévéről számolt be. A kormánybiztos hozzátette, a hajtóvadászat a drogkereskedők ellen folytatódik, majd elmondta, hogy március eleje óta a program keretében 6134 büntetőeljárást rendeletek el, a lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladta az egy tonnát, a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos lefoglalt vagyon értéke pedig megközelíti a kilencszáz millió forintot, és több mint hétezer fokozott rendőri jelenléttel járó ellenőrzés, bűnügyi akció zajlott le.
Márciusban alakult meg a drogellenes akciócsoport Horváth László vezetésével, a Nemzeti Nyomozó Irodán (NNI) belül pedig 150 fős drogellenes csapat működik, ami kiegészül hatvanfős bevetési egységgel. A hajtóvadászat a rendőrségen belül Drogellenes Totális Akcióterv (azaz Delta) néven fut, 2025-ben a magyar rendőrség ugyanis legfontosabb tevékenységének a kábítószerek elleni küzdelmet tekinti. A Delta Programban az NNI keretei között létrejött egység országosan koordinálja a szakmai tevékenységet, de a munkából a megyei főkapitányságok is kiveszik a részüket.
Az akciócsoport felállítása után nem sokkal, már március legelején sor került egy nagyobb akcióra: Budapesten egy német férfi bukott le egy százmilliós marihuána-ültetvénnyel, A nyomozók a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály együttműködésével 2025. március 5-én délelőtt ütöttek rajta G. Florianon, aki illegális ültetvényét egy német juhász és egy malinois kutyával őrizte.
Szintén márciusban egy csepeli ingatlanban szervezett speedgyártó- és terjesztő hálózatot számoltak fel az NNI munkatársai, akik több helyszínen – köztük Gyálon, Törökbálinton és Kistarcsán – hajtottak végre összehangolt akciót. A művelet során kábítószert és annak előállításához szükséges alapanyagokat, valamint eszközöket foglaltak le. A hálózatot vezető férfit és két társát egy csepeli lakásban állították elő, míg további tagot Kistarcsán kaptak el. A teljes fogás értéke meghaladta a 45 millió forintot.
Vas vármegye rendőrei három dílert vettek őrizetbe tavasszal Szombathelyen. A nyomozók több mint 6500 adag különféle drogot – köztük marihuánát, kokaint, hasisgyantát, amfetamin-származékokat, új pszichoaktív szereket és hallucinogén gombákat – foglaltak le. A feketepiaci érték meghaladta a 33 millió forintot. A házkutatás során pénz, csomagoló eszközök és zárjegy nélküli cigaretta is előkerült.
A rendőrség a magyar kriminalisztika történetének legnagyobb droglaborját számolta fel áprilisban. A Csepel Művek területén a rendőrök majdnem száz kilogramm kristályos anyagot lefoglaltak, aminek a piaci értéke ötszázmillió forint, valamint 7,5 tonna olyan anyagot, amelyből nagyon könnyen állítható elő kábítószer. Ha ez piacra kerülne, a feketepiaci értéke 12 milliárd forint lenne. Az ügynek három gyanúsítottja van.
Erzsébetváros egyik lakásában életveszélyes körülmények között működő droglabort fedeztek fel a rendőrök májusban. A lakásban nemcsak 150 adag amfetamin és 90 adag marihuána volt előkészítve, hanem számos vegyszer és eszköz, amelyekkel további kábítószereket állíthattak volna elő. A házkutatás során közel négymillió forint készpénzt is lefoglaltak. A lakás tulajdonosát közveszély okozásával és kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították.
Miskolcon egy dílerhálózat bukott le, amikor egy autóban ülő férfi az ellenőrzés során kidobott egy zacskót az ablakon. A rendőrök ezt azonnal észrevették, a csomagban több száz gramm kábítószert találtak. A házkutatások során összesen 500 gramm tiltott szer, két autó, közel hárommillió forint készpénz, valamint hatmillió forint értékű aranyékszer került elő.
Jánoshalmán egy egész család vett részt a kábítószer-kereskedelemben. A nyomozás feltárta, hogy az unoka, az apa és a nagyapa együtt árulták a kristály nevű szert. Hetente akár 25 csomagot is értékesítettek a környéken. A rendőrök 33 gramm kábítószert találtak náluk, valamint több fogyasztásra szolgáló eszközt. Az unokát és apját őrizetbe vették.
Békés vármegyében a nyáron egyetlen nap alatt három dílert és nyolc fogyasztót állítottak elő. A lefoglalt kábítószer mellett a rendőrök több százezer forint készpénzt, arany ékszereket és egy kocsit is elkoboztak. A művelet a Delta Program egyik legösszehangoltabb akciója volt a vármegyében.
Júliusban három férfit tartóztattak le Zalaegerszegen és Budapesten. A rajtaütés során 480 gramm amfetamint és 12 gramm kristályt foglaltak le, valamint több millió forintnyi készpénzt. A rendőrök szerint a csoport kiterjedt ügyfélkörrel rendelkezett.
A zalai rendőrök négy helyi férfira csaptak le. Az ügyben szereplő kábítószer feketepiaci értéke körülbelül hatvanmillió forint volt, a rendőri fellépés nagyjából 2000 adag kereskedelmének hiúsította meg.
Szepetneken két férfi házánál tartottak házkutatást, ahol több mint két kilogramm marihuánát és kisebb mennyiségű kokaint foglaltak le. Ez közel 6000 adagnak felelt meg, a feketepiaci érték elérte a húszmillió forintot. A nyomozók készpénzt és egy luxusautót is lefoglaltak - írja a ZAOL.
Salgótarjánban egy házaspár egy általános iskola közelében árusított kristályos kábítószert. A rendőrök rengeteg drogot foglaltak le, valamint készpénzt és műszaki cikkeket. Az eset különösen súlyosnak számított, mivel gyerekek közvetlen közelében történt a terjesztés.
Egy magyar–román közös nyomozócsoport Spanyolországból érkező szállítmányt kapcsolt le. Egy francia kamion rejtekében 134 kilogramm kokain volt elrejtve. Az akció nemzetközi szinten is jelentősnek számított, a lefoglalt mennyiség értéke meghaladta az egymilliárdot.
A Liszt Ferenc repülőtéren egy lengyel férfi poggyászában találtak hét kilogramm heroint. A férfit őrizetbe vették, ellene kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás. Az ügy az egyik legnagyobb repülőtéri drogfogás volt az elmúlt években.