Brutális videókon az elmúlt fél év legnagyobb drogfogásai!

Kábítószer-fogyasztóként tartották számon a miskei gyerekgyilkosság gyanúsítottját – nyilatkozta Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a csütörtöki sajtótájékoztatóján, amin a Delta Program első félévéről számolt be. A kormánybiztos hozzátette, a hajtóvadászat a drogkereskedők ellen folytatódik, majd elmondta, hogy március eleje óta a program keretében 6134 büntetőeljárást rendeletek el, a lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladta az egy tonnát, a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos lefoglalt vagyon értéke pedig megközelíti a kilencszáz millió forintot, és több mint hétezer fokozott rendőri jelenléttel járó ellenőrzés, bűnügyi akció zajlott le.

A rendőrség több százmilliós értékű drogfogást számolt fel a Delta Program akciói során. Fotó: YouTube/PoliceHungary

Tavasszal indult

Márciusban alakult meg a drogellenes akciócsoport Horváth László vezetésével, a Nemzeti Nyomozó Irodán (NNI) belül pedig 150 fős drogellenes csapat működik, ami kiegészül hatvanfős bevetési egységgel. A hajtóvadászat a rendőrségen belül Drogellenes Totális Akcióterv (azaz Delta) néven fut, 2025-ben a magyar rendőrség ugyanis legfontosabb tevékenységének a kábítószerek elleni küzdelmet tekinti. A Delta Programban az NNI keretei között létrejött egység országosan koordinálja a szakmai tevékenységet, de a munkából a megyei főkapitányságok is kiveszik a részüket.

Százmilliós marihuána ültetvény

Az akciócsoport felállítása után nem sokkal, már március legelején sor került egy nagyobb akcióra: Budapesten egy német férfi bukott le egy százmilliós marihuána-ültetvénnyel, A nyomozók a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály együttműködésével 2025. március 5-én délelőtt ütöttek rajta G. Florianon, aki illegális ültetvényét egy német juhász és egy malinois kutyával őrizte.

Felszámolva a speed-gyártó hálózat

Szintén márciusban egy csepeli ingatlanban szervezett speedgyártó- és terjesztő hálózatot számoltak fel az NNI munkatársai, akik több helyszínen – köztük Gyálon, Törökbálinton és Kistarcsán – hajtottak végre összehangolt akciót. A művelet során kábítószert és annak előállításához szükséges alapanyagokat, valamint eszközöket foglaltak le. A hálózatot vezető férfit és két társát egy csepeli lakásban állították elő, míg további tagot Kistarcsán kaptak el. A teljes fogás értéke meghaladta a 45 millió forintot.