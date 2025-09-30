Hírlevél

Rendkívüli

Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

híd

Óriás monstrumok úsznak a Dunán – videón mutatjuk

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Mohácsnál látványos ütemben zajlik Magyarország új Duna-híd építése. A beruházás során hat darab, egyenként közel 160 tonnás vasbeton „monstrumot” emelnek be a mederpillérekhez a Duna ottani szakaszán – mindehhez az ország legnagyobb úszódaruja, a Clark Ádám biztosítja az emelési kapacitást.
hídmohácsDuna-híduszály

Rendkívül összetett és technológiaigényes hídépítési projekt zajlik jelenleg Mohácsnál, amely nem csupán az új Duna-híd szerkezetét, de több mint 30 kilométernyi útfejlesztést is magába foglal.

Felpörögtek az események a mohácsi Duna-híd projektjében, mohácsidunahíd, 2025, Duna-híd, Duna
Az új Duna-híd pilléreit úszóbárkákról emelik a helyükre Mohácsnál
Fotó: Magyar Építők

A Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében megvalósuló új Duna-híd egy 756 méteres, négysávos autóút lesz kerékpárúttal együtt, három egymáshoz hasonló szerkezetű hídszakasszal (272, 252 és 232 méteres fesztávokkal). 

Azért csinálják így, hogy a természetvédelmi szempontból érzékeny árterületre ne kelljen közbenső támaszokat telepíteni – írja a Bama.

Alakul az új Duna-híd

A mederpillérek kialakításához használt vasbeton kéregelemek 160 tonnásak, 52 méter hosszúak és 8 méter szélesek, és összesen hat darab ilyen elemet kell beemelni. 

Az elem-szerelés a mohácsi szabadkikötőben történik, ahol a Clark Ádám úszódaru rakja át a bárkára, majd helyezi be a helyükre a mederpillérnél. Az óriás monstrumokat most úsztatják a Dunán, amiről videót is közöltek. Az építkezés egyik mérföldköve az első kéregelem beemelése, amelyet október elejére terveznek. Ezt követi a szerkezeti cölöpözés, majd a hídfők és a tológerendák összekapcsolása.

A hídhoz kapcsolódó útfejlesztés is jelentős: az 51-es főút és az M6-os autópálya között közel 28,8 kilométer hosszú főutat alakítanak ki, melynek részeként négysávosítás és új nyomvonalak épülnek.

 

 

