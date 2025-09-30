Óriás monstrumok úsznak a Dunán – videón mutatjuk

Rendkívül összetett és technológiaigényes hídépítési projekt zajlik jelenleg Mohácsnál, amely nem csupán az új Duna-híd szerkezetét, de több mint 30 kilométernyi útfejlesztést is magába foglal.

Az új Duna-híd pilléreit úszóbárkákról emelik a helyükre Mohácsnál

Fotó: Magyar Építők

A Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében megvalósuló új Duna-híd egy 756 méteres, négysávos autóút lesz kerékpárúttal együtt, három egymáshoz hasonló szerkezetű hídszakasszal (272, 252 és 232 méteres fesztávokkal).

Azért csinálják így, hogy a természetvédelmi szempontból érzékeny árterületre ne kelljen közbenső támaszokat telepíteni – írja a Bama.

Alakul az új Duna-híd

A mederpillérek kialakításához használt vasbeton kéregelemek 160 tonnásak, 52 méter hosszúak és 8 méter szélesek, és összesen hat darab ilyen elemet kell beemelni.

Az elem-szerelés a mohácsi szabadkikötőben történik, ahol a Clark Ádám úszódaru rakja át a bárkára, majd helyezi be a helyükre a mederpillérnél. Az óriás monstrumokat most úsztatják a Dunán, amiről videót is közöltek. Az építkezés egyik mérföldköve az első kéregelem beemelése, amelyet október elejére terveznek. Ezt követi a szerkezeti cölöpözés, majd a hídfők és a tológerendák összekapcsolása.

A hídhoz kapcsolódó útfejlesztés is jelentős: az 51-es főút és az M6-os autópálya között közel 28,8 kilométer hosszú főutat alakítanak ki, melynek részeként négysávosítás és új nyomvonalak épülnek.