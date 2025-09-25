Súlyos büntetéssel számolhatnak a rendezők a Románia-Magyarország Eb-pótselejtezőn kirobbant botrány miatt

Ritkaságszámba megy, hogy az azonos táborhoz tartozó drukkerek csépelik egymást. A craiovai futball Eb-pótselejtező visszavágóján az a csoda is megesett a döbbent vendégek legnagyobb megdöbbenésére, hogy akkor robban ki a balhé, amikor vezetést szereztek a hazaiak. Tömegverekedés tört ki, füstgránátok és petárdák robbantak a hazai ultrák szektorában.

Botrány az Eb-pótselejtezőn.

– Csakúgy, mint a nagypályás mérkőzéseken, a teremtornákon is szigorú szabályok vonatkoznak a rendezőkre – nyilatkozta az Origónak dr. Borbély Zoltán sportjogász. – A tudósításokból kiderül, hogy a vendéglátók nem álltak a helyzet magaslatán. Mindegy, hogy mi és miért vezetett a rendbontáshoz, a rendezők felelőssége a mérkőzés zavartalan lebonyolítása. Az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA egy-két héten belül meghozhatja az esettel kapcsolatos döntését. Nyilván komoly pénzbüntetés és akár stadion, vagy szektor bezárás is következhet, és valószínűleg a legközelebbi rendezvényükön megerősített rendfenntartói csapatot kell felállítani. Arról nem is beszélve, hogy a magukról megfeledkezett szurkolók büntetőjogi felelősségét is vizsgálni fogják a románok.

A romániai maszol.ro magyar nyelvű hírportál szerint az FCU Craiova, valamint a Fervent, és a Farul Constanța hívei csaptak össze. A fanatikusok szerint az incidens azért robban ki, mert a Peluza Sud Craiova csoport a mérkőzés félbeszakítását akarta elérni, mert az eredményjelzőn a házigazda Románia helyett Magyarország neve szerepelt.

Hab a tortán, hogy meccset – és a verekedést – a helyszínen nézte Răzvan Burleanu, a Román Labdarúgó Szövetség elnöke. Így legalább első kézből szerezhetett információkat a botrányról