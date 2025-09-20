Eldőlt a vita, mutatjuk, hogy melyik oldalon érdemes aludni

Sokan nem is gondolnák, de nemcsak a matrac és az esti rutin befolyásolja, hogy mennyire pihentető az alvásunk, hanem az is, hogy melyik oldalunkon hajtjuk álomra a fejünket. Az egészséges alvás hosszútávon nagyon kifizetődő lehet.
Egészségügyi szakértők szerint a bal oldalon fekve nemcsak jobban pihenünk, hanem több létfontosságú szervünk működését is tehermentesítjük.
Egészséges alvás, egészséges szervek
Támogatja a nyirokrendszert A testünk nyirokfolyadékának nagy része a bal oldalon áramlik, ezért ha így alszunk, az megkönnyíti a tápanyagok és az anyagcsere-termékek szállítását, továbbá a méreganyagok kiválasztását. A vér tisztításában kulcsszerepet játszó lép is a bal oldalon található, így ennek működését is hatékonyabban támogatja ez a pozíció.
Könnyebbséget jelent a szívnek A szívünkre is pozitív hatással lehet a baloldali alvás. Mivel a főverőér (aorta) balra kanyarodik, ebben a helyzetben a szívnek könnyebb a vért lefelé pumpálnia, így kevésbé terhelődik.
Jobb emésztés és kevesebb gyomorégés A gyomor és a hasnyálmirigy elhelyezkedése miatt is előnyösebb a baloldal. Ez segíti az emésztőnedvek természetes áramlását, a bélmozgást, és hozzájárul a hatékonyabb emésztéshez. Ráadásul így kisebb eséllyel alakul ki gyomorégés, mivel a gyomortartalom nem tud olyan könnyen visszafolyni a nyelőcsőbe.
Összességében tehát a bal oldalon fekve alvók nemcsak kipihentebbek lehetnek, hanem szívük, emésztésük és immunrendszerük is hálás lesz érte.
Bár mindenki másképp alszik a legjobban, az egészségügyi előnyök miatt érdemes lehet a megszokott jobb oldalról átgördülni a balra.
