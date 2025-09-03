Piacképes tudást ad a Wekerle Egyetem és a Főtaxi együttműködés

A 2025. augusztus 29-én aláírt megállapodás keretében a hallgatók a közlekedési és logisztikai szektorban szerezhetnek közvetlen tapasztalatot. A program a duális képzésre épít, így a fiatalok tanulmányaik alatt mentorok segítségével valós feladatokon dolgozhatnak. Az együttműködés célja, hogy a diploma megszerzése után ne csupán elméleti, hanem azonnal hasznosítható, piacképes tudással rendelkezzenek.

Piacképes tudás és új karrierutak: a Wekerle Egyetem és a Főtaxi stratégiai együttműködése

Fotó: Schumy Csaba dfp@dfp.hu

Wekerle Egyetem és Főtaxi együttműködés: a jövő szakembereinek képzése

Dr. Balogh Imre, a Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem rektora hangsúlyozta: „A gazdasági szakembereknek a gyorsan változó világban olyan készségekre van szükségük, mint a rugalmasság, az innovációs gondolkodás vagy a digitális szemlélet. A Főtaxival közös program ebben segít: a tanulás és a munka világa közvetlenül találkozik.”

A Főtaxi, amely több mint 110 éve meghatározó szereplője Budapest közlekedésének, társadalmi felelősségvállalásként is tekint az együttműködésre. Dr. Károlyi Roland vezérigazgató kiemelte, hogy személyes kötődése is van az egyetemhez, hiszen maga is ott szerzett közgazdász diplomát. Mint mondta: „Célunk, hogy a hallgatók inspiráló környezetben fedezzék fel, mely területen szeretnének kiteljesedni.”

A partnerség kölcsönösségét jól mutatja, hogy nemcsak a diákok kapnak lehetőséget, hanem a Főtaxi munkatársai is részt vesznek a képzésben. Példaként említették Eipl Attilát, a repülőtéri szolgáltatásvezetőt, aki idén kezdte meg tanulmányait a Wekerle Egyetemen.