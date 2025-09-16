Hírlevél

Kincset találtak a nógrádi kukások, az egész falu erről beszél

A nógrádi kukások alig hittek a szemüknek, amikor munkájuk közben hatalmas gombákat fedeztek fel. Az óriás pöfeteg most az őszi ehető gomba szezon egyik legnagyobb szenzációja.
Az ehető gomba kedvelői számára végre kezdetét vette az őszi szezon, amikor a kosarak megtelhetnek különleges erdei kincsekkel. Nógrád megyében a kukások is rábukkantak a természet egyik legnagyobb látványosságára: egy hatalmas óriás pöfeteg példányra, amely focilabdányi méretével azonnal felkeltette a figyelmet. 

Az őszi esőknek köszönhetően rengeteg ehető gomba bújt elő.
Az őszi esőknek köszönhetően rengeteg ehető gomba bújt elő - Illusztráció - Fotó: Máthé Daniella

A felfedezés érdekessége, hogy nem kifejezetten gombászok, hanem kommunális hulladékgyűjtők találtak rá a ritkaságra, miközben a környéken dolgoztak.

Ehető gomba özön az erdőkben: így ismerd fel az óriás pöfeteget

Az elmúlt hetek bőséges esőzései kimondottan kedveztek a gombák fejlődésének. 

A nógrádi erdőkben már több faj is tömegesen előbukkant: találkozhatunk őszi vargányával, sárga rókagombával, óriás pöfeteggel, májgombával, sárga tinóruval, nagy őzlábgombával, érdes tinóruval és többféle galambgombával is.

 A helyi gombászok szerint idén tavasszal teljesen elmaradt a szezon a csapadékhiány miatt, ám most az őszi időszak kárpótolja a természetkedvelőket.

Az óriás pöfeteg (Calvatia gigantea) a hazai gombák egyik legkülönlegesebb képviselője. Gömb alakú, fehér termőteste gyakran eléri a focilabda nagyságát, sőt akár ennél is nagyobbra nőhet. Fiatalon a húsa tömör, hófehér, ilyenkor fogyasztható – rántva, szeletelve vagy grillezve is igazi ínyencség. Ahogy öregszik, belseje megsárgul, majd porladó spóraporrá alakul, ekkor már nem ehető. A pöfeteg előnye, hogy könnyen felismerhető: nem rendelkezik kalappal és tönkkel, így összetévesztése mérgező fajokkal szinte kizárt.

A közösségi médiában a nógrádi eset hamar szenzációvá vált. A képet a NOOL oldalán tudja megtekinteni. A Gombászok Facebook-csoportban többen is gratuláltak a megtalálóknak, kiemelve, hogy ekkora szerencse ritkán adódik. Egy-egy ilyen zsákmány nemcsak különleges gasztronómiai élményt, hanem igazi közösségi élményt is jelent: sokan a családjukkal vagy barátaikkal indulnak az erdőbe, hogy együtt fedezzék fel az őszi természet kincseit.

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek: bár az óriás pöfeteg biztonságosan fogyasztható, minden más gomba esetében ajánlott szakértői vizsgálatot kérni a piacokon vagy gombaszakellenőrnél. Így elkerülhető, hogy a kosárba mérgező fajok is kerüljenek.

Pár tipp hogyan ismerheti fel milyen fajta a talált gombája.

 

