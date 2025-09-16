Kincset találtak a nógrádi kukások, az egész falu erről beszél

Az ehető gomba kedvelői számára végre kezdetét vette az őszi szezon, amikor a kosarak megtelhetnek különleges erdei kincsekkel. Nógrád megyében a kukások is rábukkantak a természet egyik legnagyobb látványosságára: egy hatalmas óriás pöfeteg példányra, amely focilabdányi méretével azonnal felkeltette a figyelmet.

Az őszi esőknek köszönhetően rengeteg ehető gomba bújt elő - Illusztráció - Fotó: Máthé Daniella

A felfedezés érdekessége, hogy nem kifejezetten gombászok, hanem kommunális hulladékgyűjtők találtak rá a ritkaságra, miközben a környéken dolgoztak.

Ehető gomba özön az erdőkben: így ismerd fel az óriás pöfeteget

Az elmúlt hetek bőséges esőzései kimondottan kedveztek a gombák fejlődésének.

A nógrádi erdőkben már több faj is tömegesen előbukkant: találkozhatunk őszi vargányával, sárga rókagombával, óriás pöfeteggel, májgombával, sárga tinóruval, nagy őzlábgombával, érdes tinóruval és többféle galambgombával is.

A helyi gombászok szerint idén tavasszal teljesen elmaradt a szezon a csapadékhiány miatt, ám most az őszi időszak kárpótolja a természetkedvelőket.

A közösségi médiában a nógrádi eset hamar szenzációvá vált. A képet a NOOL oldalán tudja megtekinteni. A Gombászok Facebook-csoportban többen is gratuláltak a megtalálóknak, kiemelve, hogy ekkora szerencse ritkán adódik. Egy-egy ilyen zsákmány nemcsak különleges gasztronómiai élményt, hanem igazi közösségi élményt is jelent: sokan a családjukkal vagy barátaikkal indulnak az erdőbe, hogy együtt fedezzék fel az őszi természet kincseit.

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek: bár az óriás pöfeteg biztonságosan fogyasztható, minden más gomba esetében ajánlott szakértői vizsgálatot kérni a piacokon vagy gombaszakellenőrnél. Így elkerülhető, hogy a kosárba mérgező fajok is kerüljenek.

Pár tipp hogyan ismerheti fel milyen fajta a talált gombája.