Az elektromos rollerek népszerűsége egyre nő, de ezzel együtt a súlyos balesetek száma is emelkedik. Nemrég két komoly baleset történt Csorváson, amelyek során egy felnőtt és egy gyermek is közvetlen életveszélybe került – írja a Veol.

Továbbra sem figyelnek az elektromos rolleresek, brutális balesetek történtek (A kép illusztráció.)

Fotó: Shutterstock/Jose HERNANDEZ Camera 51

Országszerte egyre több súlyos vagy éppen végzetes elektromos rolleres baleset történik.

Tápiógyörgyén például egy férfi a figyelmetlensége miatt elsodort egy idős asszonyt az úttest szélén, aki maradandó sérüléseket szenvedett. Az eset miatt a férfit gondatlan okozás vétségével vádolja az ügyészség.

Veszprém megyében is több súlyos eset történt: Pápán egy játszótéren egy 2 éves kisfiút sodort el egy elektromos roller, míg Győrszentivánnál egy fiatal férfi frontálisan ütközött egy személyautóval, és a helyszínen életét vesztette.

Az elektromos rollerek jogi státusza változó: ha a jármű végsebessége 25 kilométer/óra alatt van és nincs ülése, a kerékpárhoz hasonlóan kezelik; gyorsabb vagy üléses roller esetén már segédmotoros kerékpárnak minősül, amihez jogosítvány és rendszám is szükséges lehet.

A KRESZ szabályai szerint az elektromos rollereket kerékpárúton, úttesten, illetve indokolt esetben a járdán lehet használni, mindig a gyalogosok elsőbbségét tiszteletben tartva.

Az elmúlt hét hónapban 202 elektromos rollerezés közben megsérült gyermeket kezeltek a Bethesda Gyermekkórházban, többen életveszélyes állapotban kerültek kórházba.

2026-tól szigorúbb KRESZ-szabályok lépnek életbe, és a rollerek használata kategóriák szerint lesz korlátozva.