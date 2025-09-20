Brutális szigorítás jön: így változik a KRESZ

Az elektromos rollerek népszerűsége ugrásszerűen megnőtt az utóbbi években, ám használatuk sok vitát váltott ki. Sokan kifogásolják, hogy az e-rollerekkel közlekedők gyakran akadályozzák a gyalogosokat, és egyre több baleset történik. Nem véletlen, hogy a közlekedési szakemberek régóta sürgetik a szabályozás szigorítását - írja a TEOL.

Gyermekek védelme érdekében szigorítják az elektromos roller közlekedést

Fotó: Unsplash

Elektromos roller: új szabályok jönnek 2026-tól

A 2026-tól érvénybe lépő új KRESZ az elektromos rollereket teljesítmény és sebesség alapján két csoportba osztja.

Könnyű rollerek: 25 km/óráig használhatók, 12 éves kortól, kerékpárra vonatkozó szabályok mellett. Közlekedhetnek úttesten, járdán vagy kerékpárúton is, világítással és alapvető védőfelszereléssel.

Erősebb rollerek: Az 1000 wattnál erősebb, 35 kg-nál nehezebb vagy 25 km/óránál gyorsabb járművek a motoros kategóriába kerülnek. Használatukhoz jogosítvány, biztosítás, valamint bukósisak lesz kötelező. Ezekkel a járművekkel nem lehet majd járdára, gyalog- és kerékpárútra, illetve kerékpársávba hajtani.

A változtatás egyik legfőbb indoka, hogy az utóbbi években jelentősen megszaporodtak a gyermekeket érintő rollerbalesetek. Országszerte heti rendszerességgel kerülnek kórházba fiatalok rollerezés közben szerzett sérülésekkel, sokszor középiskolások.

Az Origo korábban megírta, hogy hamarosan életbe léphet egy új KRESZ, amely gyökeresen alakítja át a közlekedés szabályait. A tervezetben szerepel a gyalogosokat érintő mobiltilalom, az iskolazóna sebességkorlátozása, valamint a rollerek és kerékpárok külön szabályozása is.