Buszok után most elektromos rollerek gyulladtak ki Budapesten

Az elektromos rollerek a városi közlekedés meghatározó eszközévé váltak: gyorsak, olcsók, környezetbarátok, és a fiatalok mellett egyre több felnőtt is használja őket munkába járáshoz. Azonban a kényelem mellett egyre nagyobb figyelmet kap a biztonság, különösen az akkumulátorok megbízhatósága - írja az MTI.

Elektromos rollerek: egyre több a tűzeset, szakértők figyelmeztetnek a veszélyekre

Fotó: Markus Spiske/Pexels

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) adatai szerint csak az elmúlt három évben folyamatosan nőtt az elektromos rollerekkel kapcsolatos tűzesetek száma:

2022-ben 11 eset,

2023-ban 15 eset,

2024-ben már 21 eset történt

2025-ben pedig augusztus elejéig ugyancsak 21 tűzesetet regisztráltak – vagyis idén minden eddiginél gyakoribbá váltak ezek az incidensek

Miért gyulladnak ki az akkumulátorok?

A katasztrófavédelem szerint a legtöbb esetben az akkumulátor hibája vagy helytelen töltés okozza a tüzeket. A statisztikák azt mutatják, hogy:

a járművek fele álló helyzetben,

40 százalékuk töltés közben,

9 százalékuk pedig menet közben kapott lángra.

A lítium-ion akkumulátorok érzékenyek a túlmelegedésre, a sérülésekre és a nem megfelelő töltési körülményekre. Ha egy cella meghibásodik, láncreakció indulhat be, amely gyorsan terjed a többi akkumulátorra.

Elektromos rollerek: hogyan előzhetjük meg a tűzeseteket?

A szakértők több óvintézkedést is javasolnak:

Csak gyári töltőt használjunk – az olcsó utánzatok gyakran túlterhelik az akkumulátort

Ne hagyjuk felügyelet nélkül töltés közben – különösen éjszaka vagy zárt helyiségben

Ne töltsük tűzveszélyes helyen – pince, garázs vagy lakás helyett biztonságosabb szellőző helyiséget választani

Kerüljük az akkumulátor sérülését – ütés, esés vagy vízbe kerülés után fokozott a tűzveszély

Fontos a megelőzés: Egy-egy tűzeset nemcsak az elektromos rollereket semmisíti meg, hanem súlyos anyagi károkat okozhat az épületekben, és közvetlen életveszélyt jelenthet a környezetükben tartózkodókra. Bár a budapesti esetben senki sem sérült meg, a kiürített épület és a többórás tűzoltói munka jól mutatja, milyen gyorsan eszkalálódhat a probléma.

Érdemes naprakész maradni, hiszen hamarosan érkeznek az elektromos rollerre vonatkozó KRESZ szabályozások is.