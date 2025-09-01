Buszok után most elektromos rollerek gyulladtak ki Budapesten

Az elektromos rollerek a városi közlekedés meghatározó eszközévé váltak: gyorsak, olcsók, környezetbarátok, és a fiatalok mellett egyre több felnőtt is használja őket munkába járáshoz. Azonban a kényelem mellett egyre nagyobb figyelmet kap a biztonság, különösen az akkumulátorok megbízhatósága - írja az MTI.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) adatai szerint csak az elmúlt három évben folyamatosan nőtt az elektromos rollerekkel kapcsolatos tűzesetek száma:
A katasztrófavédelem szerint a legtöbb esetben az akkumulátor hibája vagy helytelen töltés okozza a tüzeket. A statisztikák azt mutatják, hogy:
A lítium-ion akkumulátorok érzékenyek a túlmelegedésre, a sérülésekre és a nem megfelelő töltési körülményekre. Ha egy cella meghibásodik, láncreakció indulhat be, amely gyorsan terjed a többi akkumulátorra.
A szakértők több óvintézkedést is javasolnak:
Egy-egy tűzeset nemcsak az elektromos rollereket semmisíti meg, hanem súlyos anyagi károkat okozhat az épületekben, és közvetlen életveszélyt jelenthet a környezetükben tartózkodókra. Bár a budapesti esetben senki sem sérült meg, a kiürített épület és a többórás tűzoltói munka jól mutatja, milyen gyorsan eszkalálódhat a probléma.
Érdemes naprakész maradni, hiszen hamarosan érkeznek az elektromos rollerre vonatkozó KRESZ szabályozások is.