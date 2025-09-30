430 ezer magyart jóllakathatnánk abból, amit kidobunk

Az élelmiszerpazarlás nemcsak társadalmi, hanem környezeti és gazdasági teher is. Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának jelentése szerint a kidobott ételek a világ üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 8–10%-ért felelősek, ami közel ötszöröse a teljes légiközlekedés kibocsátásának. Emellett a feleslegesen megtermelt élelmiszer hatalmas terhet ró a mezőgazdasági területekre és a vízkészletekre.

Magyarországon javuló trend látható

Hazánkban a Nébih Maradék nélkül programjának felmérése szerint 2022-re 27%-kal csökkent az egy főre jutó élelmiszerpazarlás a 2016-os adatokhoz képest. Az átlagos magyar háztartásban ma évi 59,9 kg élelmiszer kerül a szemétbe, amelyből mintegy 24 kg lenne elkerülhető. Ez a javulás főként annak köszönhető, hogy az élelmiszerárak emelkedése miatt a fogyasztók tudatosabban vásárolnak és jobban megtervezik a bevásárlásaikat.

Élelmiszerpazarlás csökkentése a mindennapokban

A szakértők szerint a legnagyobb előrelépés a háztartások szintjén érhető el. Néhány bevált módszer:

Bevásárlólista készítése , hogy elkerüljük a felesleges vásárlást.

A „first in, first out” elv betartása: a régebbi ételek előre kerüljenek a hűtőben.

Megmaradt ételek újrafelhasználása – például a sült húsból szendvicsfeltét, a rizsből rakott étel készülhet.

Az ételek lefagyasztása, hogy hosszabb ideig eltarthatók legyenek.

Hová vezethet a tudatosság?

A jelenlegi trend alapján Magyarország akár 2030-ra elérheti az ENSZ célkitűzését, amely szerint felére kell mérsékelni a fogyasztói élelmiszerpazarlást. Bár a javulás biztató, még mindig

évente 230 ezer tonna ételt dobunk ki, amelyből 430 ezer ember jóllakhatna egy éven át.

Összegzés

Az élelmiszerpazarlás visszaszorítása közös érdekünk: környezetünket óvjuk, pénzt takarítunk meg, és hozzájárulunk ahhoz, hogy kevesebb ember maradjon étel nélkül. Bár Magyarországon javuló tendencia figyelhető meg, a további tudatos lépések elengedhetetlenek ahhoz, hogy hosszú távon fenntarthatóbb jövőt teremtsünk.