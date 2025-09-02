Ennyibe kerül ma az embercsempészet a déli határon

Az embercsempészet a fegyver- és drogcsempészetet is megelőzheti profitban – hangzik el a Jard podcast beszélgetésében, ahol Czukor Gergely rendőr alezredes bemutatja: a magyar–szerb határnál továbbra is szervezett, szerepekre bontott bűnszervezetek dolgoznak. Van, aki a kerítést vágja, más a létrákat kezeli, megint más a rendőrök feltartóztatására „szakosodik”; ha szorul a hurok, az erdős sávból újabb emberek érkeznek „rásegíteni”.

Czukor Gergely rendőr alezredes a Jard podcastban az embercsempészet kulisszatitkairól beszélt

Embercsempészet ma: útvonalak, módszerek, számok

A déli határon a támadások 2022-ben tetőztek, azóta a szerb hatósági fellépés és az útvonalak átterelődése (Bosznia–Horvátország–Szlovénia) miatt csökkent az esetek volumene. 2022-ben mintegy 270 ezer érintett személlyel szemben intézkedtek, 2023-ban ~170 ezerrel, idén nyár közepéig 8574 főnél jár a mutató – ezzel együtt az elfogott embercsempészet-gyanúsítottak száma is jelentősen visszaesett (2022: ~2000 fő, 2023: ~1030, 2024/25: eddig 55). A román schengeni csatlakozás a kamionos „megbújás” taktikáját érintheti; a magyar és román rendőrség közös, határ menti mélységi ellenőrzésekkel reagál. Az átjuttatás ára csoportonként fejenként 3–5 ezer euró, a célországoknál továbbra is a bőkezű szociális rendszerek vonzereje a döntő (Németország, Franciaország, sőt a La Manche-csatorna túloldala).

