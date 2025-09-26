Emberi hamvakat találtak a Bükkben – sokkoló titokra derült fény

Az emberi hamvak szórása sok család számára jelenthet meghitt és különleges módot az elhunyttól való búcsúra, ugyanakkor rengeteg félreértés és tiltás kapcsolódik hozzá. A Bükki Nemzeti Park például kifejezetten ellenzi, hogy a védett területeken hamvakat szórjanak szét, hiszen ez nemcsak a természetet, de a vizeket is veszélyeztetheti.

Az emberi hamvak szétszórása szigorú szabályokhoz kötött, a Bükki Nemzeti Parkban például tiltott

Fotó: Unsplash

Emberi hamvak szétszórása: szigorú szabályok között

A temetkezési vállalatok szerint repülőről, vízbe helyezett úszó urnával vagy engedéllyel kijelölt erdei helyszíneken is történhet a szórás, de minden esetben hivatalos engedély szükséges. Az EGERERDŐ Zrt. például évente mindössze néhány ilyen kérelmet kap, és ragaszkodik ahhoz, hogy a helyszínen ne maradjon emléktárgy, jel vagy tábla – írja a Heol cikke.

A természetvédelmi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hamvak ellenőrizetlen szétszórása komoly gondot jelenthet: bekerülhetnek a karsztvízbe, sziklák közé vagy forrásokba. Ezért a legtöbb helyen csak külön kijelölt szóróparcellákban engedik a rítust.