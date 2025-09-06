Hírlevél

Vlagyimir Putyin megnevezte az ellenségeit

A 80 az új 50? Már tudják, miért képesek erre egyes emberek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az öregedés természetes része, hogy agyunk lassan veszíti rugalmasságát, és ezzel az emlékezet is romlik. Mégis vannak ritka kivételek, az úgynevezett „SuperAgerek” vagyis szuperaggastyánok, akiknek agya évtizedek múltán is ugyanolyan éles marad, mint fiatal korukban.
Ahogy öregszünk, agyunk rugalmassága csökken, ami természetesen hatással van az emlékezetünkre. Ennek ellenére léteznek úgynevezett „SuperAgerek”, akik agya ellenáll az időnek, és emlékezetük ugyanolyan éles marad, mint évtizedekkel korábban – írja a CNN. 

Ahogy öregszünk, agyunk rugalmassága csökken, ami természetesen hatással van az emlékezetünkre.
Ahogy öregszünk, agyunk rugalmassága csökken, ami természetesen hatással van az emlékezetünkre
Fotó: Unsplash

Carol Siegler, a chicagói Palatine városában élő 82 éves nő, tökéletes példája a csoportnak, nemrégiben a korosztályában megnyerte az American Crossword Puzzle Tournament keresztrejtvény-versenyt. 

Tamar Gefen, a Northwestern University Mesulam Intézetének pszichiátriai és viselkedéstudományi docense jelenleg 113 80 év feletti ember vizsgál. 

A kutatások szerint a SuperAgerek között közös, hogy társaságkedvelők, értékelik a kapcsolatokat, és aktívan részt vesznek közösségük életében. A szociális aktivitás fontos, hiszen az izoláció kockázati tényező a demencia kialakulásában, így a társas kapcsolatok erősítik az emlékezet fenntartását. 

A SuperAgerek, bár egészségi állapotuk változó – van köztük szívbeteg, cukorbeteg, kevésbé aktív vagy átlagos étrendet követő – emlékezetük és kognitív képességeik kivételesek. 

Az agykutatás kimutatta, hogy a SuperAgerek cinguláris kérge – amely a figyelemért, motivációért és kognitív aktivitásért felelős – vastagabb, mint a 50–60 éveseké. A hippocampusban, az emlékezet központjában háromszor kevesebb tau-fehérje-gubancot találtak, ami az Alzheimer-kór egyik fő jele. 

Az entorhinális kéreg, amely szintén fontos az emlékezet és tanulás szempontjából, nagyobb és egészségesebb sejteket tartalmaz, mint a fiatalabb felnőtteké. A kutatók szerint az idegsejtek szerkezeti integritása erősebb, ami hozzájárul az időskori emlékezet megőrzéséhez. 

A kognitív emlékezet védelméhez nem létezik egyetlen megoldás, a kutatók még vizsgálják, hogy lehet a leghatékonyabban megőrizni az emlékezőképességet. 

 

 

