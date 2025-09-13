Az energetikai tanúsítvány az ingatlanpiac és a lakáseladás során az egyik legfontosabb dokumentum, amelyre eladásnál és bérbeadásnál is szükség van.

Nem kell energetikai tanúsítvány például az 50 négyzetméternél kisebb alapterületű önálló épületekre.

Fotó: Alex Qian/Pexels

Mikor kötelező, mikor nem az energetikai tanúsítvány?

Az alapszabály egyszerű: lakás eladásánál és bérbeadásánál kötelező az energetikai tanúsítvány. Mégis vannak helyzetek, amikor a tanúsítvány nélkül is lebonyolítható az ügylet.

Ugyanez igaz a műemlékekre és a vallási célú épületekre is. Kivételt képeznek az ideiglenes, egy évnél rövidebb használatra szánt építmények – mint a felvonulási épület, sátor vagy fóliasátor. Akkor sem szükséges, ha az adott ingatlant évente négy hónapnál rövidebb ideig használják pihenésre, például szezonális nyaralók esetében.

Az energetikai tanúsítvány elhagyható alacsony energiaigényű, nem lakáscélú mezőgazdasági, logisztikai és ipari épületeknél is, ahol a belső hőnyereség vagy légcsere meghatározó, és nincs értelmezhető fűtés vagy hűtés. Szintén nem kell tanúsítvány, ha az ingatlan még használatbavételi engedély előtt kerül értékesítésre – tipikusan a beruházói értékesítések során.

Külön szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor valaki már tulajdonos az adott lakásban, és csak további tulajdoni hányadot vásárol. A kivételek részletes felsorolását az állami Építésügyi portál tartalmazza, és ezek 2025-ben is érvényesek.

További információk a különféle lehetőségekről a TEOL oldalán.