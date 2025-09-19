Hírlevél

Rendkívüli

Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

Erzsébet híd

Hétvégén lezárnak egy hidat Budapesten, erre érdemes figyelni

A fővárosban ezen a hétvégén indul a rendszeres őszi nagytakarítás a közutakon és az átkelőkön. Az Erzsébet híd munkálatai jelzik a program első állomását, amelyet fokozatosan a többi budapesti híd és a Váralagút követ majd.
Erzsébet hídBudapesttisztítás

Szombaton és vasárnap reggel fél héttől délután fél kettőig tisztítják az Erzsébet hidat - közölte a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója pénteken.

Erzsébet híd
A hétvégén az Erzsébet híd déli és északi oldala is megtisztul
Fotó: MTI/Róka László

Erzsébet híd tisztítása nyitja az őszi hídmosási programot

Közleményük szerint az Erzsébet híd megtisztításával veszi kezdetét az FKF idei őszi hídmosási programja, amelynek során megtisztulnak a budapesti hidak és a Váralagút is. Szombaton az Erzsébet híd déli, vasárnap pedig a híd északi oldalát tisztítják meg környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.

Kérik a hidakon az adott időszakban közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársaikra.

 

