Hétvégén lezárnak egy hidat Budapesten, erre érdemes figyelni

Szombaton és vasárnap reggel fél héttől délután fél kettőig tisztítják az Erzsébet hidat - közölte a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója pénteken.

A hétvégén az Erzsébet híd déli és északi oldala is megtisztul

Fotó: MTI/Róka László

Erzsébet híd tisztítása nyitja az őszi hídmosási programot

Közleményük szerint az Erzsébet híd megtisztításával veszi kezdetét az FKF idei őszi hídmosási programja, amelynek során megtisztulnak a budapesti hidak és a Váralagút is. Szombaton az Erzsébet híd déli, vasárnap pedig a híd északi oldalát tisztítják meg környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.