Rendkívüli

Szemétszállítás: óriási szigor jön, nem mindegy, mit tesz ki a lomtalanításkor

fagyálló folyadék

Hosszú órákon át szenvedhetett halála előtt Kaszás Nikolett?

Három héttel az eltűnése után megtalálták az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben. A helyszínen talált bizonyítékok – fagyálló folyadék – alapján felmerülhet, hogy öngyilkosság történt, de a szakértők még vizsgálják a körülményeket.
fagyálló folyadékfagyállómérgezésetilénglikol

Fagyálló folyadékot találtak a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett holtteste mellett. A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, a helyszínen talált bizonyítékok arra utalnak, hogy öngyilkosság történhetett. A végső szót a kirendelt szakértők mondják majd ki. 

A fagyálló folyadék általában autók hűtőrendszerében használt keverék. Fő hatóanyaga az etilénglikol, de léteznek propilénglikol tartalmú változatok is. 

Az etilén-glikol közepesen mérgező anyag, amelyet az emberi szervezetben a máj enzimjei lebontanak, és mérgező bomlástermékek (glikolaldehid, glikol- és oxálsav) keletkeznek. Ezek a vegyületek súlyosan károsítják a veséket, a központi idegrendszert és az anyagcserét is.  

A tünetek függenek a fagyálló bevitt mennyiségétől, de már kis adagnál is jelentkezhetnek a mérgezés tünetei: 

  • Korai (pár órán belüli) tünetek: szédülés, hányinger, hányás, zavartság, alkoholmérgezéshez hasonló állapot. 
  • Késői (12-24 órán belüli) tünetek: erős hasi fájdalom, anyagcserezavar, romlik a veseműködés, felgyorsul a légzés, bizonyos dózis kómát is okozhat. 

Fagyálló fogyasztása esetén azonnal kórházi kezelés szükséges, ahol ellenanyaggal, pl. etanollal próbálják megakadályozni, hogy a szervezetben mérgező bomlástermékek keletkezzenek. 

Szeptember 28-án, 21 nappal az eltűnése után holtan találták a 27 éves Kaszás Nikolettet a Pilisben. Az eddig nyilvánosságra került információkból sokan biztosra vették: a lányt vagy baleset érte túrája során, vagy bűncselekmény áldozata lett. Ez utóbbira utalt az az információ is, miszerint Kaszás Nikolett elektronikus fiókjából üzenetet küldött barátjának késő este egy asztali számítógépről.  

A rendőrség a holttest megtalálása után úgy nyilatkozott: ez nem felel meg a valóságnak.

A helyszínen talált bizonyítékok – köztük egy fagyálló folyadékot tartalmazó palack – alapján felmerülhet, hogy öngyilkosság történhetett, ennek körülményeit a kirendelt szakértők vizsgálják. 

 

