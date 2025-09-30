Változékony nappal, fagyos éjszaka vár ránk – mutatjuk, hogy hol

Az ország nagy részén napos idő várható, a napsütést azonban zivatarok szakítják meg. Az éjjel azonban fel kell készülni a lehűlésre, helyenként ugyanis fagyos éjszaka lehet, a völgyes tájakon akár mínusz 1 fokig is lehűlhet a levegő – tájékoztat a HungaroMet.

Változékony nappal, fagyos éjszaka vár ránk

Kedden a Dunántúl déli és nyugati részén beborul az ég, többnyire szürke, borús idő várható, néhol az eső is eleredhet.

Az ország többi részén – különösen a főváros környékén és a Dél-Alföldön – többször előbújik a nap, Északkelet-Magyarországon lesz a legnaposabb az idő, a napsütést azonban zivatarok szakítják meg, helyenként akár jégdara is eshet.

A szél főként a Zemplénben és a Bodrogközben lehet erősebb. A nappali hőmérséklet 12–17 fok között alakul, estére 6–11 fokig hűl a levegő.

Fagyos éjszaka elé nézünk

Az éjszaka első felében száraz idő várható, kora hajnalban azonban a középső országrészben helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat.

A hőmérséklet hajnalban általában 2–7 fok között alakul, de a szélcsendes, völgyes tájakon mínusz 1, 0 fok is lehet, talaj menti fagy másutt is előfordulhat.