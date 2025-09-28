Hírlevél

7 fehérjeforrás, ami nem terheli a gyomrot

Nem minden fehérje viselkedik ugyanúgy a szervezetben – van, amelyik támogatja az emésztést, más viszont feleslegesen terheli a gyomrot. A fehérje a test egyik legfontosabb építőköve, ezért nem mindegy, milyen forrásból pótoljuk.
A fehérje nélkülözhetetlen az izmok, a szövetek, a hormonok és az immunrendszer működéséhez. Részt vesz a sejtmegújulásban, az oxigénszállításban és még energiaforrásként is szolgálhat. A napi szükséglet egy átlagos felnőttnél 0,8 g/testsúlykilogramm, de sportolóknál és időseknél ennél több is indokolt lehet.

fehérje, tojás
Ezt egye, ha emésztési gondjai vannak: 7 bélbarát fehérje
Fotó:  Pexels 

A bélrendszer védelme szempontjából nem csak a mennyiség, hanem a minőség is döntő. A gyomrot kímélő, könnyen emészthető fehérjék hozzájárulnak az egészséges bélflórához és a jobb közérzethez.

7 bélbarát fehérjeforrás

  1. Tojás – Teljes értékű fehérje, könnyen emészthető, és a bélnyálkahártyát is erősíti.
  2. Csirkemell – Sovány, alacsony zsírtartalmú hús, amely regenerálja az izmokat.
  3. Pulykamell – Antioxidáns peptidekkel és B-vitaminokkal támogatja az anyagcserét.
  4. Tofu – Prebiotikus hatású növényi fehérje, amely táplálja a jótékony bélbaktériumokat.
  5. Krémes dióvaj – Könnyebben emészthető, mint a teljes diófélék, ráadásul gazdag tápanyagokban.
  6. Lazac – Fehérje és omega-3 zsírsavak forrása, gyulladáscsökkentő hatással.
  7. Görög joghurt – Probiotikus baktériumokat tartalmaz, javítja az emésztést és a bélflóra egyensúlyát.

Mennyi fehérje az ideális?

  • Átlagos felnőtteknek: 0,8 g/testsúlykilogramm
  • Időseknek: 1–1,2 g/testsúlykilogramm
  • Sportolóknak: 1,2–2 g/testsúlykilogramm

A lényeg, hogy a fehérje forrásai ne csak az izmokat táplálják, hanem a bélrendszer egészségét is támogassák.

Fehérje és emésztés – a jó választás titka

A megfelelő fehérje kiválasztásával nemcsak az izomépítést segíthetjük, hanem a puffadás és az emésztési panaszok elkerülésében is sokat tehetünk. A tojás, a sovány húsok, a tofu, a dióvaj, a lazac és a görög joghurt mind hozzájárulnak a könnyebb emésztéshez és a jobb közérzethez.

 

