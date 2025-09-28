7 fehérjeforrás, ami nem terheli a gyomrot

A fehérje nélkülözhetetlen az izmok, a szövetek, a hormonok és az immunrendszer működéséhez. Részt vesz a sejtmegújulásban, az oxigénszállításban és még energiaforrásként is szolgálhat. A napi szükséglet egy átlagos felnőttnél 0,8 g/testsúlykilogramm, de sportolóknál és időseknél ennél több is indokolt lehet.
A bélrendszer védelme szempontjából nem csak a mennyiség, hanem a minőség is döntő. A gyomrot kímélő, könnyen emészthető fehérjék hozzájárulnak az egészséges bélflórához és a jobb közérzethez.
A lényeg, hogy a fehérje forrásai ne csak az izmokat táplálják, hanem a bélrendszer egészségét is támogassák.
A megfelelő fehérje kiválasztásával nemcsak az izomépítést segíthetjük, hanem a puffadás és az emésztési panaszok elkerülésében is sokat tehetünk. A tojás, a sovány húsok, a tofu, a dióvaj, a lazac és a görög joghurt mind hozzájárulnak a könnyebb emésztéshez és a jobb közérzethez.