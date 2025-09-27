Férfinátha? Kiderült az igazság, valóban létezik-e

Sokan viccelődnek vele, hogy a férfiak egy egyszerű náthát is úgy élik meg, mintha a halálukon lennének. Nyöszörögnek, teát kérnek, simogatást igényelnek, és napokra ágynak dőlnek, miközben a nők gyakran jóval erősebben viselik a mindennapos betegségeket. Szakemberek azonban tudományosan is igazolták a férfinátha létezését – írja a Bors.

Kiderült az igazság arról, hogy valóban létezik-e a férfinátha

A férfinátha: ezért reagálnak másképp a férfiak a vírusfertőzésekre

A kutatások szerint a férfiak szervezete másképp reagál a megfázásra és az influenzára, mint a nőké. A különbség egyik fő oka az ösztrogén, amely erősíti az immunrendszert, így a nők hamarabb és enyhébb tünetekkel küzdenek meg a betegséggel.

A férfiaknál viszont a vírusfertőzés gyakran súlyosabb tüneteket okoz, és a gyógyulás is hosszabb ideig tarthat. A kutatás további eredményeiről a Bors oldalán olvashat.