Pánik a magyar iskolákban: fertőzés döntötte le a diákokat

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint a 37. héten Hajdú-Bihar vármegyében tömeges fertőzés alakult ki, amely két nevelési és oktatási intézményt érintett. A szeptember 10-én kezdődő járvány során a 375 veszélyeztetett közül eddig 113 megbetegedést regisztráltak - írja a HAON.

Fertőzés miatt 113 megbetegedést jelentettek két hajdú-bihari iskolából. Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

A tünetek – hasi fájdalom, hányás és hasmenés – többnyire 24 órán belül elmúltak. Kórházi kezelés nem vált szükségessé, a legtöbb beteg nem fordult orvoshoz.

A járványügyi vizsgálat során felmerült, hogy a közös főzőkonyháról származó ételek szerepet játszhattak a fertőzés terjedésében, ezért az élelmiszerbiztonsági hatóság is részt vesz a kivizsgálásban.

Fertőzés több kórokozó miatt

A 37. héten Hajdú-Biharban Campylobacter-fertőzést 8, míg szalmonellózist 7 beteg esetében mutattak ki.

Nőtt a skarlátos betegek száma is, három páciensnél rotavírust találtak, továbbá előfordult egy fertőző májgyulladás, egy bárányhimlő és egy agyhártyagyulladás is.

Országosan is jelentkeztek problémák: Pest vármegyében egy 82 éves férfinél diagnosztizáltak Nyugat-nílusi láz-t, így a 2025-ös évben eddig tíz ilyen esetet tartanak nyilván.

Európában is egyre jobban terjed a Nyugat-nílusi láz.