Veszélyes fertőzés terjed, ezekkel a tünetekkel azonnal forduljon orvoshoz!

A Campylobacter a gyomor-bélhurutos megbetegedések gyakori okozója, és főként a láz, görcsös hasi fájdalom, valamint esetenként véres hasmenés formájában jelentkezik, 2–5 napos lappangási idővel. A fertőzést el lehet kapni fertőzött, nem megfelelően hőkezelt ételek, szennyezett víz, nyers tojás, valamint fertőzött házi- és haszonállatok, sőt, más fertőzött személyek közvetítésével is. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, idősek, legyengült immunrendszerűek és alultápláltak, akiknél nagyobb a kiszáradás és a komplikációk kockázata.

A Campylobacter-fertőzés a leggyakoribb bakteriális eredetű hasmenést okozó betegségek közé tartozik (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Fertőzés: mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a következő tüneteket észleli, azonnal orvosi segítséget kell kérni:

Kiszáradás jelei (kevés vizelet, szájszárazság)

Láz, rossz közérzet

Véres vagy erősen hasmenéses széklet

Két napnál tovább tartó hasi, gyomortáji fájdalom

A fertőzés súlyosabb esetekben szövődményekhez vezethet, például a Guillain-Barré-szindróma okozta idegrendszeri problémákhoz, húgyúti fertőzésekhez, vérmérgezéshez vagy ízületi fájdalomhoz.

Hatékony kezelés és megelőzés

A fertőzés a legtöbb esetben orvosi beavatkozás nélkül 2 hét alatt gyógyul.

A fertőzés megelőzése érdekében ajánlott:

A húsok, különösen baromfi és tojás teljes hőkezelése

Nyers tej fogyasztásának kerülése

Nyers hús és más készételek elkülönített előkészítése

Gondos kézmosás és eszközfertőtlenítés

Fertőzés terjedésének korlátozása

A fertőzés továbbadásának elkerülése érdekében a hasmenés teljes megszűnéséig, illetve utána 24 órán belül kerülni kell a közösségi helyeket, iskolát, munkahelyet és a tömegközlekedést. Különösen fontos az uszodák és a fürdőhelyek elkerülése, valamint a rendszeres kézmosás. A Campylobacter ritkán terjed emberről emberre, és jellemzően elszigetelt eseteket okoz.