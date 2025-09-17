Veszélyes fertőzés terjed, ezekkel a tünetekkel azonnal forduljon orvoshoz!

A Campylobacter a gyomor-bélhurutos megbetegedések gyakori okozója, és főként a láz, görcsös hasi fájdalom, valamint esetenként véres hasmenés formájában jelentkezik, 2–5 napos lappangási idővel. A fertőzést el lehet kapni fertőzött, nem megfelelően hőkezelt ételek, szennyezett víz, nyers tojás, valamint fertőzött házi- és haszonállatok, sőt, más fertőzött személyek közvetítésével is. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, idősek, legyengült immunrendszerűek és alultápláltak, akiknél nagyobb a kiszáradás és a komplikációk kockázata.
A fertőzés súlyosabb esetekben szövődményekhez vezethet, például a Guillain-Barré-szindróma okozta idegrendszeri problémákhoz, húgyúti fertőzésekhez, vérmérgezéshez vagy ízületi fájdalomhoz.
A fertőzés a legtöbb esetben orvosi beavatkozás nélkül 2 hét alatt gyógyul.
A fertőzés továbbadásának elkerülése érdekében a hasmenés teljes megszűnéséig, illetve utána 24 órán belül kerülni kell a közösségi helyeket, iskolát, munkahelyet és a tömegközlekedést. Különösen fontos az uszodák és a fürdőhelyek elkerülése, valamint a rendszeres kézmosás. A Campylobacter ritkán terjed emberről emberre, és jellemzően elszigetelt eseteket okoz.
A felépüléshez elengedhetetlen a megfelelő pihenés és a bőséges folyadékbevitel. Súlyosabb esetekben az orvos antibiotikum-kúrát írhat elő. Fontos, hogy a hasmenés elleni gyógyszerek és az aktív szén alkalmazása csak orvosi javaslatra történjen.