Ez már a legalja: a játszóteret drogosok lepték el, fertőzésveszély fenyegeti a kicsiket

Fertőzésveszély a gyerekek számára: Az injekciós tűk jelenléte nemcsak ijesztő látvány, hanem közvetlen egészségügyi kockázatot is jelent. A tűszúrás sérülést, fertőzést, sőt akár maradandó károsodást is okozhat. A közösségi ház bejegyzésében hangsúlyozták: az ilyen veszélyes hulladék közterületen való elhagyása bűncselekménynek minősülhet, amely komoly jogi következményekkel járhat.

Fertőzésveszély Tatabányán: injekciós tűkkel szórták tele a játszóteret - Illusztráció!

Fotó: Aldo_Parrotta / Shutterstock

A szülők felháborodása nem maradt el. Sokan kamerák felszerelését vagy a játszótér körbekerítését követelik, mert szerintük

bárki bejár, és azt csinál, amit akar.

Egy édesanya arról számolt be, hogy kisfia születése óta mindössze egyszer próbálták ki a játszóteret, de annak állapota miatt soha nem tértek vissza:

Az nem játszótér, hanem valami hányinger

– írta.

Nem egyedi probléma: fertőzésveszély fenyegetett tavaly is

A helyiek szerint a játszótér régóta problémás terület, amelyet sokszor nem is a gyerekek, hanem fiatalok bandái használnak.

Egy hozzászóló egyenesen „fertőnek” nevezte a játszóteret, és inkább a városba utazik a gyermekével, hogy biztonságos körülmények között játszhassanak.

Sajnos a fertőzésveszélyt okozó veszélyes hulladék elhagyása nem egyedi eset a térségben. Tatán és környékén is előfordult már hasonló probléma, sőt, tavaly országos botrányt kavart, amikor Mosonmagyaróvártól Esztergomig szóródtak szét vérmintákat tartalmazó kémcsövek egy közúti szállítás során.

Felelőtlenség és közösségi veszély

A tatabányai eset ismét rávilágít arra, hogy a felelőtlenül eldobott veszélyes hulladék minden esetben súlyos egészségügyi kockázatot jelent. A közösségi ház munkatársai és a helyiek egyetértenek: