Kötcsén idén is összegyűlt a Fidesz politikai közössége, ahol a délutáni órákban Orbán Viktor beszédére is sor került. A program részeként Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány vezetője beszélgetett Áder Jánossal, Kövér Lászlóval és Deutsch Tamással, a „Szabadságharcosok” címet viselő kerekasztal-beszélgetésben – számol be a Magyar Nemzet.

Áder János, Kövér László és Deutsch Tamás közösen idézték fel a Fidesz múltját Kötcsén

Áder János felidézte, miért nem vett részt a Fidesz alapításánál: amikor a párt megalakult, ő már családos emberként dolgozott, teljesen más élethelyzetben, mint Orbán Viktor vagy a többiek. Kövér Lászlóval azonban már korábban is baráti kapcsolatban állt, és egy, a hatóságokkal kapcsolatos eset kapcsán döntött úgy, hogy mellé áll.

A beszélgetés során sok személyes történet került elő, például az első kampányok, a parlamenti munka kezdetei, és az, hogyan élte meg mindezt a párt fiatal tagsága.

Szó esett a Fidesz elmúlt 35 évének eredményeiről is.

Kövér László elismerte, hogy a párt sikereihez olykor az akkori MSZP hibái is hozzájárultak, ugyanakkor Horn Gyulát történelmi érdemként említette, amiért megakadályozta, hogy Soros György befolyást szerezzen az OTP felett.

A résztvevők részletesen beszéltek a Fidesz identitásáról is. Deutsch Tamás felidézte az 1988-as alakuló gyűlés hangulatát, ahol hosszas vita után született meg a párt neve. Mint mondta, a Fiatal Demokraták Szövetsége elnevezés egy váratlan ötletből született meg, amely végül mindenki számára elfogadhatónak bizonyult.

A kerekasztal beszélgetés így nemcsak múltidézés volt, hanem a jelen kihívásairól is szólt, betekintést engedve a Fidesz három meghatározó alakjának gondolkodásába.