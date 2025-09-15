Magyar film tarolt Las Vegasban: összesen hét díjjal tért haza a remekmű

A One More Like Pálfai Károly első nagyjátékfilmje, amely egy fiatal ökölvívó és egy lány sorsán keresztül mutatja be a social média like-vadász világának árnyoldalait. A film egyszerre sportdráma és társadalomkritika, amely tabutémákat is feszeget – nem véletlen, hogy a fesztiválközönséget és a zsűrit egyaránt lenyűgözte.

A One More Like meghódította Amerikát: Péczeli Mónika és Hámori Róbert a film producerei

Fotó: My Visual Studio

A grúziai Batumiban rendezett Nemzetközi Sport Film Fesztiválon a Legjobb Nagyjátékfilm díját nyerte el, majd a Las Vegas-i Vegas Movie Awards™ versenyen további hat kategóriában is díjazták, köztük a Legjobb Dráma és a Legjobb Elsőfilmes Rendező elismerésével.

Díjak és elismerések a nemzetközi színtéren

A film többek között a Legjobb Színészpáros, a Legjobb Filmzene és a Legjobb Operatőr kategóriában is győzelmet aratott. A sikerek azért is figyelemre méltóak, mert a produkció autodidakta rendező, egy 12 fős baráti csapat és profi színészek közös munkájának eredménye.

Büszkeség: összesen hét díjat zsebelt be a film, amely tükröt tart a társadalomnak

Fotó: Nagy Balazs Istvan / My Visual Studio

A film üzenete a mai társadalomhoz

Pálfai Károly rendező szerint a film célja, hogy szembesítse a közönséget az online világ terjedő jelenségeivel, a like-vadász szemlélettel és az abból fakadó morális dilemmákkal. Bár a történet provokatív és sokkoló elemeket is tartalmaz, a film lényege, hogy párbeszédet indítson el fontos társadalmi kérdésekről.

A One More Like tehát nem csupán egy sportdráma, hanem egy tükör, amelyben a mai digitális generáció is könnyen magára ismerhet.