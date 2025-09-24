A filmfesztivál során 40 versenyfilmet vetítenek le, valamint közel 25 kísérőrendezvény várja az érdeklődőket. A programban nemzetközi és hazai alkotások, szakmai beszélgetések, kiállítások és koncertek is szerepelnek. A szervezők kiemelt célja, hogy a magyar közönség közelebb kerüljön a nemzetközi filmművészethez és Tony Curtis örökségéhez.

Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál lesz Mátészalkán

Fotó: s92 / s92

Filmfesztivál és emlékezés Tony Curtisre

A Magyar Hollywood Tanács 2025-öt Tony Curtis emlékévvé nyilvánította. A mostani rendezvény ennek a jubileumi programsorozatnak a kiemelt eseménye, amelyet az Origo Filmstúdió és Mátészalka Város Önkormányzata közösen valósít meg. A fesztivál záróeseményeként szeptember 27-én kerül sor a díjátadóra és Roby Lakatos koncertjére.

A mátészalkai filmfesztivál egyszerre tiszteleg egy ikon előtt, és új lehetőséget teremt a nemzetközi filmes párbeszédre. A fesztivál hivatalos Facebook oldalát itt találják.