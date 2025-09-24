Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb információk derültek ki az orosz-amerikai csúcsról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nemzetközi Filmfesztivál indul Mátészalkán. Szeptember 24-én kezdetét veszi a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál, amelyet a Nemzeti Filmintézet támogatásával rendeznek meg Mátészalkán. A négynapos esemény a világhírű színész, „Hollywood hercege” születésének 100. évfordulója előtt tiszteleg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tony Curtis Nemzetközi FilmfesztiválszínészOrigo FilmstúdióMátészalkajubileumHollywood

A filmfesztivál során 40 versenyfilmet vetítenek le, valamint közel 25 kísérőrendezvény várja az érdeklődőket. A programban nemzetközi és hazai alkotások, szakmai beszélgetések, kiállítások és koncertek is szerepelnek. A szervezők kiemelt célja, hogy a magyar közönség közelebb kerüljön a nemzetközi filmművészethez és Tony Curtis örökségéhez.

filmfesztivál - Jun 28, 1967 - Los Angeles, CA, USA - Actor TONY CURTIS with CLAUDIA CARDINALE in 'Dont Make Waves' 1967.
Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál lesz Mátészalkán
Fotó: s92 / s92

Filmfesztivál és emlékezés Tony Curtisre

A Magyar Hollywood Tanács 2025-öt Tony Curtis emlékévvé nyilvánította. A mostani rendezvény ennek a jubileumi programsorozatnak a kiemelt eseménye, amelyet az Origo Filmstúdió és Mátészalka Város Önkormányzata közösen valósít meg. A fesztivál záróeseményeként szeptember 27-én kerül sor a díjátadóra és Roby Lakatos koncertjére.

A mátészalkai filmfesztivál egyszerre tiszteleg egy ikon előtt, és új lehetőséget teremt a nemzetközi filmes párbeszédre. A fesztivál hivatalos Facebook oldalát itt találják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!