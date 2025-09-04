Ismerjék meg a budapesti fosófantomot! – botrányos képek kerültek elő

A fosófantom története a Redditen került napvilágra, ahol egy felvételen látható, amint közterületen intézi dolgát. Az eset még inkább megdöbbentő annak fényében, hogy a budapestieket riogató új fantom egy idős hölgy, aki előszeretettel „jelöli meg" végtermékével az utcán parkoló autókat. A sorozatelkövető asszony ellen már az utcákat is kiplakátolták, hogy felhívják a lakosok figyelmét a leselkedő veszélyre.

Nem először hallunk hasonló esetről: a modern magyar folklór évek óta tele van fantomokkal, akik furcsa és gyakran ijesztő cselekedeteikkel kerülnek be a köztudatba.

Míg régen az emberek a manóktól vagy az ördögtől tartottak, ma sokkal kézzelfoghatóbb alakok riogatják a városlakókat. Az utóbbi években sorra bukkantak fel a különös figurák, akik közterületeken okoztak botrányt, majd nevüket a közösségi emlékezet örökítette meg.

A fosófantom története ismét felkavarta a kedélyeket, és a magyar fantomok legendáját gazdagította.Fotó:Anoushka Pur i /Unsplash

A fosófantom és társai: a magyar városi legendák sötét oldala

Ott van például a kukafantom Balatonmáriaiból, aki éjszakánként borogatta fel a házak elé kitett szemeteseket, vagy a pisifantom, aki Szegeden és Esztergomban szabadult meg gátlásaitól a nyilvánosság előtt. Balatonalmádi lakóinak idegeit a fosófantom borzolta, miközben Tatán és más városokban is feltűntek hasonló alakok.

A sorba illik a hírhedt budapesti „sz*pófantom”, akit 2018-ban kaptak rajta, amint közterületen sértette meg mások jogait – a történetet a térfigyelő kamerák rögzítették, és még művészeti alkotásokban is visszaköszönt.

A fantomok tehát nem csupán rövid életű botrányhősök: ők a 21. századi magyar városi legendák, akik egyszerre váltanak ki félelmet, felháborodást és keserű nevetést.