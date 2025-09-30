Megrendítő őszinteséggel vallott életéről a Fradi egykori kapusa

Justinnak saját bevallása szerint a futball a munkája, a tenger gyümölcsei pedig a szenvedélye. Akárcsak a labdarúgásban, az üzleti életben is a befektetett munkában és annak a megtérülésében hisz. Nem véletlenül szerezett tengerbiológiából diplomát.

– Sajnos, annak ellenére, hogy Málta szigetország, a tenger legjobb gyümölcseit a közeli Szicíliából szerezzük be – mondta a két komoly védelmi hibának köszönhetően 2-2-re végződött Mosta elleni rangadójuk után a kapus. – Nos, ezen szeretnék változtatni, ezért hoztam létre szinte a semmiből a halfarmomat, ahol most például Ausztráliából szereztem be – elsőként Európában – a nagyon ízletes halat, a barramundit, és azon vagyok, hogy fagyasztott helyett friss garnélát áruljak. Már kezd beindulni az üzlet. Sajnos, a két éttermem hosszú távon nem váltotta be a hozzá fűzött reményeimet, túlságosan megbíztam a partnereimben, a pénzügyi vitáinkat nem tudtuk rendezni, ezért inkább kiszálltam.

Origo: Nem csak a futball, illetve az üzleti vállalkozásai révén került a helyi sajtó reflektorfényébe. Tavaly Floriana városrész önkormányzati képviselője lett, ám a nyár elején lemondott. Miért evezett olyan „veszélyes” vizekre, mint a politika?

– Maga az ország miniszterelnöke kért fel arra, hogy induljak a Munkáspárt színeiben. Meg is választottak, ám egy régi családi viszály megtörte politikai karrierem. A nővéremmel – finoman szólva – nem vagyunk jóban, évekkel korábban megszakította a kapcsolatot a családdal, én pedig felelősségre vontam, hogy miért nem beszél súlyos beteg édesanyánkkal, miért féltékeny a sportsikereimre. Januárban mérgemben egy olyan fenyegető hangüzenetet hagytam neki, amit nem kellett volna. Feljelentett, és hiába ismertem el, hogy hibáztam és kértem bocsánatot, a bíróság „családon belüli erőszak” miatt távoltartási végzést adott ki, ezért néhány hónappal később lemondtam a képviselőségről. Nem volt felemelő érzés a „bűnöm” miatt a címlapokon szerepelni.

Origo: A bírósági ítélet által kavart sajtóvisszhang nem befolyásolta sportpályafutása alakulását?