Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kitálalt a volt ukrán külügyminiszter, brutális dolgokat állít

L.L. Junior

L.L. Junior és az általa porig alázott álomnő meglepő dolgot tettek

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Frey Timi TikTok-csatornáján közzétett videóban Juniorral együtt reagált arra a sok negatív üzenetre, amit a dal megjelenése után kapott. A páros hangsúlyozta, hogy nincs köztük viszály, és a jó kapcsolat a mai napig tart. A közös videóval szerették volna tisztázni a helyzetet a nyilvánosság előtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
L.L. JuniorTikTokbotrány

Frey Timi és Junior közösen ült a kamera elé, hogy választ adjanak azokra a támadásokra, amelyek Timit érték a dal megjelenését követően. Timi elárulta, hogy rengeteg negatív kommentet kapott, ezért döntöttek úgy, hogy közös videóban reagálnak a pletykákra és félreértésekre. Hangsúlyozták: nincsen semmiféle háború köztük, a jó munkakapcsolat pedig változatlan.

Frey Timi
Frey Timi és Junior közös videóban reagáltak
Fotó: Instagram/Frey Tímea 

Frey Timi rengeteg negatívumot kapott

A videóban azt is elmondták, mennyire megdöbbentette őket az emberek rosszindulata. Junior hozzátette: a dal szövegét szándékosan sok túlzással írta meg, ezért nem érdemes mindent szó szerint venni.

Sokan úgy vélik, még ha viccnek is szánták, akkor sem szerencsés ország-világ előtt valakiről azt állítani, hogy ő a legalja. Mások viszont úgy kommentáltak, hogy mindegy is, kiről szól a dal, számukra így is 10/10.

@freytimea @LLJunior Official ♬ eredeti hang - freytimea

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!