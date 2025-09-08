L.L. Junior és az általa porig alázott álomnő meglepő dolgot tettek

Frey Timi és Junior közösen ült a kamera elé, hogy választ adjanak azokra a támadásokra, amelyek Timit érték a dal megjelenését követően. Timi elárulta, hogy rengeteg negatív kommentet kapott, ezért döntöttek úgy, hogy közös videóban reagálnak a pletykákra és félreértésekre. Hangsúlyozták: nincsen semmiféle háború köztük, a jó munkakapcsolat pedig változatlan.

Frey Timi és Junior közös videóban reagáltak

Fotó: Instagram/Frey Tímea

Frey Timi rengeteg negatívumot kapott

A videóban azt is elmondták, mennyire megdöbbentette őket az emberek rosszindulata. Junior hozzátette: a dal szövegét szándékosan sok túlzással írta meg, ezért nem érdemes mindent szó szerint venni.

Sokan úgy vélik, még ha viccnek is szánták, akkor sem szerencsés ország-világ előtt valakiről azt állítani, hogy ő a legalja. Mások viszont úgy kommentáltak, hogy mindegy is, kiről szól a dal, számukra így is 10/10.