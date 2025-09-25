Fura lényekre bukkantak Magyarországon, kiderült, hogy sokat érnek

Egyre több beszámoló érkezik arról, hogy fura lények jelennek meg a hazai kertekben. A legtöbb esetben ártalmatlan állatokról van szó, ám akadnak köztük olyan fajok is, amelyek védettek, így pénzben kifejezhető természetvédelmi értékük van. Gyulán például egy imádkozó sáska került elő, amelynek értéke 5000 forint - BEOL.

Fura lények a hazai kertekben – a védett sáskafajok természetvédelmi értéke több tízezer forint is lehet. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A fura lények között nemcsak rovarokkal találkozhatunk. Egy másik gyulai családnál például egy közel 120 centiméteres vízisikló okozott riadalmat. Bár a látvány félelmetes lehetett, a szakértők megnyugtatták a családot: a sikló teljesen veszélytelen.

Milyen sáskák számítanak védettnek?

Hazánkban tizenöt védett sáskafaj ismert, közülük a legismertebb az imádkozó sáska és a sisakos sáska. Az imádkozó sáska természetvédelmi értéke 5000 Ft.

A sisakos sáskáé pedig 50 000 Ft.

Létezik azonban ennél is értékesebb faj: az álolaszsáska értéke 100 000 forint.

Fura lények, amelyek hasznosak is lehetnek

Bár sokan kártevőként tartják számon a sáskákat, fontos szerepük van az ökoszisztémában. Segítenek szabályozni más rovarpopulációkat, és táplálékként szolgálnak madarak, hüllők és kisebb emlősök számára.

Ugyanakkor a marokkói, olasz és vándorsáskák nagyobb rajai akár több száz hektárnyi termést is képesek letarolni, főként az Alföldön.

Hol találkozhatunk velük?

A fura lények leggyakrabban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében okoznak komoly károkat. De mivel a sáskák jól repülnek és gyorsan terjednek, gyakorlatilag az ország bármely részén felbukkanhatnak.

