Őszi sokk: átírták a fűtési szezon szabályait, mindenkit érint!

Sokakat meglephet, hogy a fűtési szezon 2025-ben már szeptember 15-én hivatalosan kezdetét veszi, és 2026. május 15-ig tart. A korábbi években október 15. – április 15. volt a meghatározott időszak, azonban a 2023-as kormányrendelet óta ez megváltozott. Ez nem azt jelenti, hogy azonnal minden lakásban bekapcsolják a fűtést, hanem azt, hogy ettől a naptól kezdve a szolgáltatóknak biztosítaniuk kell a fűtés lehetőségét – számol be a Szoljon.hu
A társasházakban és távhőrendszereknél általában akkor indítják el a rendszert, ha három egymást követő napon az átlaghőmérséklet 12 °C alá esik, vagy ha a meteorológiai előrejelzés tartós hideget mutat.
A 2023-as módosítás azért is hasznos, mert a szolgáltatók és társasházak így korábban tesztelhetik és karbantarthatják a rendszereket, ami csökkenti a téli üzemzavarok esélyét.
A fűtési szezon 2025-ben tehát nemcsak arról szól, hogy mikor lesz meleg a lakásban, hanem arról is, hogyan készülünk fel a költségek, az egészség és a fenntarthatóság szempontjából
Korábban adtunk már pár tippet/trükkök a számla csökkentésére.