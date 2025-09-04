Őszi sokk: átírták a fűtési szezon szabályait, mindenkit érint!

Sokakat meglephet, hogy a fűtési szezon 2025-ben már szeptember 15-én hivatalosan kezdetét veszi, és 2026. május 15-ig tart. A korábbi években október 15. – április 15. volt a meghatározott időszak, azonban a 2023-as kormányrendelet óta ez megváltozott. Ez nem azt jelenti, hogy azonnal minden lakásban bekapcsolják a fűtést, hanem azt, hogy ettől a naptól kezdve a szolgáltatóknak biztosítaniuk kell a fűtés lehetőségét – számol be a Szoljon.hu

A fűtési szezon 2025-ben hosszabb, mint korábban, ezért fontos a karbantartás Fotó: SILAS STEIN / DPA

A társasházakban és távhőrendszereknél általában akkor indítják el a rendszert, ha három egymást követő napon az átlaghőmérséklet 12 °C alá esik, vagy ha a meteorológiai előrejelzés tartós hideget mutat.

Miért fontos a fűtési szezon kezdete?

Komfort és egészség: a megfelelő hőmérséklet elengedhetetlen a mindennapi kényelemhez és a betegségek megelőzéséhez.

Anyagiak: a fűtés a rezsiköltségek egyik legnagyobb tétele, így sok család havi kiadásait erősen befolyásolja.

Környezetvédelem: a fűtési szezon hosszabb időszaka miatt még inkább előtérbe kerül az energiatakarékosság és a környezettudatos megoldások alkalmazása.

A 2023-as módosítás azért is hasznos, mert a szolgáltatók és társasházak így korábban tesztelhetik és karbantarthatják a rendszereket, ami csökkenti a téli üzemzavarok esélyét.

Mire figyeljünk a fűtési szezon előtt?

ellenőrizni a kazán, radiátorok és csövek állapotát,

kitisztíttatni a szellőzőt és a kéményt,

gondoskodni a megfelelő hőszigetelésről,

tájékozódni az energiatakarékos megoldásokról, például az okostermosztátokról.

A fűtési szezon 2025-ben tehát nemcsak arról szól, hogy mikor lesz meleg a lakásban, hanem arról is, hogyan készülünk fel a költségek, az egészség és a fenntarthatóság szempontjából

Korábban adtunk már pár tippet/trükkök a számla csökkentésére.