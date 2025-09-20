A megfelelő tűzifa kiválasztása és időben történő vásárlása kulcskérdés, ha spórolni akarunk a fűtési szezon alatt. Nemcsak a fa fajtája, hanem annak száradása és tárolása is meghatározza, mennyire lesz hatékony és gazdaságos a fűtés – számol be a Bama.hu.

Hamaroson indul a fűtési szezon – ideje beszerezni a tűzifát (illusztráció)

Fotó: Lum3n / Pexels

Fűtési szezon: mire figyeljünk a tűzifa vásárlásánál?

A fűtési szezon közeledtével érdemes időben gondoskodni a tűzifa beszerzéséről. A legjobb megoldás, ha már az előző évben, vagy legkésőbb nyár végén megvásároljuk a téli tüzelőt, mert így van ideje kiszáradni, és hatékonyabban fog égni. Ha valaki csak ősszel vásárol, az sem késő, de fontos megnézni, mikor vágták ki a fát, nehogy túl friss legyen.

Nem mindegy, milyen fafajtát választunk tűzifának.

A keménylombos fafélék – például a tölgy, cser vagy gyertyán – magas fűtőértékkel bíró tűzifák, így gazdaságosabbak, bár drágábbak is. A lágylombos és a fenyő olcsóbb, de alacsonyabb a fűtőértékük, ezért több helyet foglalnak, és gyakrabban kell rakni belőlük a tűzre.

A bükk vékony kérge és alacsony hamutartalma miatt előnyös, de ha nedvesen tárolják, könnyen gombásodik. A tölgy illata, a cser lángja és a gyertyán magas fűtőértéke miatt kedvelt, bár utóbbi nehezebben hasítható.

A vásárlásnál is érdemes körültekintően eljárni. A Nébih szerint célszerű térfogatra, köbméterben venni a tűzifát, mert így a fa víztartalma kevésbé befolyásolja a mennyiséget. Ha mégis tömegre vásárolunk, kizárólag hitelesített mérlegelés alapján, mérlegjeggyel ellátott számla ellenében fizessünk. Fontos, hogy minden vásárló szállítójegyet és tűzifavásárlási tájékoztatót kapjon. A megfelelő tárolás is kulcskérdés: szellős, esőtől védett helyen kell elrendezni, hogy ne fülledjen be, és megőrizze fűtőértékét.