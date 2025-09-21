Botrány: így alázta meg a testépítő Gáspár Lacit

A Megasztár új évadának válogatóin máris akadt egy emlékezetes pillanat, amikor egy 71 éves testépítő szokatlan fellépésével kavarta fel az állóvizet. A férfi elmondta, hogy mindennap edz, imád zenélni - írja a Bors. Kijelentette, hogy korábban az X-Faktorban is próbálkozott, ahol szerinte Gáspár Laci „összevissza beszélt”, és úgy fogalmazott: „Nem is tudja, mi az a C-dúr.” A Megasztárban sem rejtette véka alá a véleményét, sőt, a női zsűritagok külsejére tett megjegyzései is feszültséget keltettek.

Gáspár Laci kemény kritikát kapott egy 71 éves testépítőtől

A versenyző saját szerzeménnyel, a „Strici nótával” készült, ám a produkció végül nem aratott sikert. Curtis néhány sor után leállította az előadást. A férfi sértődötten távozott, miközben élesen kritizálta a zsűrit és a műsor hangtechnikáját. Végül botrányos szavaival vált emlékezetessé, és ebből a tehetségkutatóból sem sikerült továbblépnie.

