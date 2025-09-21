Milliárdok pörögnek a magyar gasztronómiában – meglepő adatok

A gasztronómia nemcsak az élet alapvető szükségleteit szolgálja, hanem a világgazdaság egyik húzóágazata is. A Világgazdasági Fórum számításai szerint az élelmiszerlánc tevékenységei a világ GDP-jének legalább 12 százalékát teszik ki, a Planet Tracker pedig 16–20 százalékra becsüli az iparág teljes értékét. A globális munkahelyek közel 40 százaléka valamilyen formában ehhez a rendszerhez kapcsolódik – írja a Magyar Nemzet.

A gasztronómia a turizmus és a kultúra kulcsszereplője

Fotó: Unsplash

A gasztronómia óriási üzlet világszerte

A hazai vendéglátás 2024-ben 2672 milliárd forintos bruttó forgalmat ért el, ami 5,5 százalékkal haladta meg az előző évit. A szektor a nemzetgazdaság 2,3 százalékát adja, és több százezer embernek biztosít munkát. A Szép-kártya felhasználása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a magyarok uniós szinten is kiemelkedően sokat költenek éttermi szolgáltatásokra: 2023-ban már a hatodik helyen álltunk az EU rangsorában.

Bár a magyarok sokat járnak étterembe, a hazai árak európai összevetésben mérsékeltek. Egy 2025-ös kutatás szerint a kétfős, háromfogásos vacsora ára a kontinens 27. legkedvezőbb helyezését érte el, ami szintén hozzájárul az éttermi forgalom növekedéséhez.

