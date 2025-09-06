Zuglóban és Gyöngyösön is embert gázolt a vonat

A szerelvény utasait mentesítő autóbusz szállítja tovább Zuglóból. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget.

Újabb gázolás

Elgázolt egy embert egy személyvonat Gyöngyösön, az Enyedi utcánál, a Kitérőgyár megállónál - közölte szintén a katasztrófavédelem szombaton kora reggel. A város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték a sérültet, majd átadták a mentőknek. A vonaton a személyzettel együtt hárman utaztak. A mentési munkálatok idejére leállították a vasúti közlekedést az érintett szakaszon.