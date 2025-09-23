Gigaharcsát fogtak: a horgász fél órán át küzdött a tó szörnyével

Gigaharcsa fogás Békéscsabán: soha nem látott méretű szörny akadt horogra a Csaba-tóban. A helyi horgász, Such András barátjával, Tira Róberttel érkezett péntek délután a vízhez, ahol kuttyogtató technikával próbálkoztak. Néhány kisebb harcsa után érkezett meg a nagy pillanat: egy 216 centis, körülbelül 70 kilós óriás - írja a BEOL.

A Csaba-tóból kifogott 216 centis gigaharcsa új rekordot állított fel Békéscsabán. Fotó:Illusztráció/Unplash

Gigaharcsa elképesztő erővel

A gigaharcsa brutális erejével fél órán keresztül fárasztotta a horgászt. A tópartról egyre többen figyelték a küzdelmet, míg végül sikerült a csónakba emelni az óriást, amely új tórekordot állított fel.

A visszaengedés története

A pontos súly lemérésére nem került sor, mert a hal teljesen kimerült. A horgászok biztonságba helyezték, majd másnap engedték útjára. Akkor viszont már annyira visszanyerte erejét, hogy szinte képet sem lehetett róla készíteni – gyorsan eltűnt a mélyben.

Such Andrásnak nem ez volt az első kiemelkedő zsákmánya.

Korábban Olaszországban egy 102 kilós, 254 centis gigaharcsa is horogra akadt a kezében, de most saját városában, Békéscsabán írta át a rekordokat.

Napról napra döbbenetes méretű harcsák kerülnek elő a magyar tavakból.