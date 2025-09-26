Érthetetlen jelenség: gólyák lepték el az egyik magyar város szeméttelepét

A fehér gólyák jellemzően vízparti, nyugodt élőhelyeken telepednek meg, de a tatabányai eset rávilágít arra, hogy képesek alkalmazkodni az emberi környezethez is – közölte a kemma.hu.

A gólyák inkább a vízparti, nyugodt élőhelyeket szeretik

Fotó: Unsplash

Táplálékot keresnek a gólyák

A szokatlan jelenség talán azzal magyarázható, hogy a költözőfélben lévő madarak valószínűleg rengeteg táplálékot találnak a szeméttelepen, amely bár nem tartozik a természetes zsákmányaik közé, de a céljuknak megfelelő.

A gólyákat a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület monitorozza, ami azért is kiemelten fontos, mert így pontosabb képet kaphatunk arról, hogyan képesek ezek a madarak alkalmazkodni az ember által átalakított környezethez. Az egyesület folyamatosan figyeli a változásokat, és eredményeikkel hozzájárulhatnak a helyi élővilág védelméhez is.

A Száz Völgyi Természetvédelmi Egyesület idén 107 alkalommal azonosított gyűrűzött madarakat, a példányszámbeli csúcsmennyiség pedig 86 gólya volt.

Nyár végén az Origo is közzétette azt a varázslatos videót, amelyen az látható, hogyan intenek búcsút a gólyák a magyar tájnak.