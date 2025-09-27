Nem egyszerű megtalálni ezt a népszerű gombafajtát, ezt kell tudnia

Szeptember elején megjött az eső, ezzel Zalába is megérkezett a gombaszezon. Beindult a vargánya is – olvasható a zaol.hu-n.
A közösségi média gombászcsoportjainak posztjai szerint a vargánya az ország más tájain már korábban megjelent.
A vargányákat nem egyszerű megtalálni, mivel nagy rejtőzködők, főleg, ha még kicsik.
Aranyszabály, hogy ha valaki egyet talál, nézzen körül, mert ott lehetnek társai is. A csapadék hatására a vargánya gyors növekedésnek indul, kalapja akár 40 cm-esre is megnőhet.
A vargánya mellett még sok ehető és nem ehető gombafaj található az erdőben.
A kérdéses fajtákat külön kosárba kell tenni, és a legfőbb szabály, hogy az egész zsákmányt mindig meg kell mutatni gombaszakellenőrnek!
Mennyiségi korlátozás is van, amely két kilóban állapítja meg a napi mennyiséget. A védett gombafajokat nem szabad leszedni.
