Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Katasztrófa fenyeget: orosz nukleáris tengeralattjáró sodródik a robbanás felé

gomba

Nem egyszerű megtalálni ezt a népszerű gombafajtát, ezt kell tudnia

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A forró nyár elvette az emberek kedvét a kirándulástól, ősszel viszont egyre többen mennek ki az erdőbe. Ősszel kezdődik a gombaszezon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gombavargányaZala

Szeptember elején megjött az eső, ezzel Zalába is megérkezett a gombaszezon. Beindult a vargánya is – olvasható a zaol.hu-n

gombaszezon, 14 August 2025, Brandenburg, Oberkrämer: Over-aged porcini mushrooms growing in a forest on a mossy substrate. Cool and damp days in summer have favored early growth. Photo: Michael Bahlo/dpa (Photo by Michael Bahlo / dpa Picture-Alliance via AFP)
Elindult a gombaszezon - Fotó: MICHAEL BAHLO / DPA

A csapadék segíti a gombaszezon berobbanását 

A közösségi média gombászcsoportjainak posztjai szerint a vargánya az ország más tájain már korábban megjelent. 

A vargányákat nem egyszerű megtalálni, mivel nagy rejtőzködők, főleg, ha még kicsik. 

Aranyszabály, hogy ha valaki egyet talál, nézzen körül, mert ott lehetnek társai is. A csapadék hatására a vargánya gyors növekedésnek indul, kalapja akár 40 cm-esre is megnőhet. 

A vargánya mellett még sok ehető és nem ehető gombafaj található az erdőben. 

A kérdéses fajtákat külön kosárba kell tenni, és a legfőbb szabály, hogy az egész zsákmányt mindig meg kell mutatni gombaszakellenőrnek! 

Mennyiségi korlátozás is van, amely két kilóban állapítja meg a napi mennyiséget. A védett gombafajokat nem szabad leszedni. 

A múlt héten az jelent meg az Origón, hogy egy gombafajban halálos vírus rejtőzik. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!