Egyedül vagy kísérővel? Minden szülőt érintő döntés a gyerek iskolába járása kapcsán!

A gyerek önálló közlekedésének időpontját több tényező határozza meg. Vannak szülők, akik még a nagyobb gyereket is autóval viszik iskolába, míg más családokban már 7-8 évesek is önállóan közlekednek busszal vagy gyalog. A döntés gyakran nemcsak a gyermek felkészültségétől, hanem a család logisztikai helyzetétől is függ – például ha megszületik egy testvér, a szülő nem mindig tudja minden reggel elkísérni a nagyobbakat.

Mikor engedjük el a gyereket egyedül az iskolába?

Fotó: Unsplash

Sok család használ okos eszközöket, például gyerekórát vagy nyomkövetőt, amelyek biztonságérzetet adnak, hiszen a szülő bármikor elérheti a gyereket. Emellett a fényvisszaverő kiegészítők és a közlekedési szabályok megtanítása is alapfeltétele annak, hogy a gyerek biztonságosan közlekedhessen.

Mit mond a törvény a gyerek egyedüli közlekedéséről?

A rendőrség álláspontja szerint nincs konkrét jogszabály, amely meghatározná, hány éves kortól közlekedhet egyedül a gyerek. A gyerekvédelmi törvény és a Polgári Törvénykönyv ugyanakkor rögzíti, hogy a szülő felelős a kiskorú gyermek felügyeletéért, gondozásáért és neveléséért. Ez azt jelenti, hogy ha a gyerekkel közlekedés közben probléma történik, a szülő vonható felelősségre.

A szülők szerepe és a gyerek biztonsága

A szülői felkészítés kulcsszerepet játszik abban, hogy a gyerek biztonságban közlekedhessen. Az iskolákban gyakran szerveznek KRESZ-szakköröket, amelyek segítenek a gyerekeknek megismerni a közlekedési szabályokat. Emellett a „Látni és látszani” kampányok is felhívják a figyelmet a láthatóság fontosságára.

A gyerek önálló közlekedése tehát nemcsak jogi, hanem pszichológiai és biztonsági kérdés is. A szülő felelőssége, hogy felmérje gyermeke érettségét, és biztosítsa számára a szükséges tudást és eszközöket.

