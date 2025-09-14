Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány: egy közgazdász leplezte le Macron valódi véleményét a háborúról

gyilkossági ügy

Elásva találták meg egy júliusban eltűnt férfi holttestét

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bács-Kiskun vármegyében eltűnt férfi ügyében heteken át tartott a nyomozás. A gyilkosság gyanúját az erdőben megtalált holttest erősítette meg, amelyre keresőkutyák segítségével bukkantak rá. A rendőrök szerint az áldozatot élettársa lányának párja ölte meg, aki jelenleg előzetes letartóztatásban van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkossági ügyBács-Kiskun Vármegyholttest

Gyilkosság áldozatára bukkantak a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök: annak a férfinak a holttestét találták meg, akinek eltűnését még július közepén az élettársa jelentette be. A férfi körülményei gyanússá váltak, hiszen nem változtatott munkahelyet, nem volt beteg, nem adósodott el, és semmilyen fenyegetés sem érte - írja a Blikk.

gyilkosság
A gyilkosság gyanúsítottját, egy 41 éves férfit letartóztattak
Fotó: police.hu

Gyilkosság: erdei gödörben találták meg a júliusban eltűnt férfit

A nyomozás során kiderült, hogy az 56 éves áldozatot július 6-án élettársa lányának párja ölte meg. A holttestet egy erdőgazdálkodási területre vitte, ott gödröt ásott, a testet elrejtette, majd fatönkökkel fedte le.Több tíz négyzetkilométert kellett átvizsgálni, míg végül keresőkutyák segítségével rábukkantak a holttestre.

A 41 éves férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását emberölés miatt. A rendőrség bejelentette: sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket, ahol Bogdány Gyula alezredes, a bűnügyi osztály életvédelmi szakértője számol be a nyomozásról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!