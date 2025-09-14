Elásva találták meg egy júliusban eltűnt férfi holttestét

Gyilkosság áldozatára bukkantak a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök: annak a férfinak a holttestét találták meg, akinek eltűnését még július közepén az élettársa jelentette be. A férfi körülményei gyanússá váltak, hiszen nem változtatott munkahelyet, nem volt beteg, nem adósodott el, és semmilyen fenyegetés sem érte - írja a Blikk.

A gyilkosság gyanúsítottját, egy 41 éves férfit letartóztattak

Fotó: police.hu

Gyilkosság: erdei gödörben találták meg a júliusban eltűnt férfit

A nyomozás során kiderült, hogy az 56 éves áldozatot július 6-án élettársa lányának párja ölte meg. A holttestet egy erdőgazdálkodási területre vitte, ott gödröt ásott, a testet elrejtette, majd fatönkökkel fedte le.Több tíz négyzetkilométert kellett átvizsgálni, míg végül keresőkutyák segítségével rábukkantak a holttestre.

A 41 éves férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását emberölés miatt. A rendőrség bejelentette: sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket, ahol Bogdány Gyula alezredes, a bűnügyi osztály életvédelmi szakértője számol be a nyomozásról.