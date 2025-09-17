Magyarországra is begyűrűzhet az európai gyógyszerhiány

A gyógyszerhiány egyre több gyógyszerrel kapcsolatban merült fel az elmúlt időszakban – olvasható a sonline.hu-n. A legfrissebb adatok szerint, már most több mint 500 gyógyszer rendszeresen előforduló hiányát jegyzik. Gyermekeknek szánt antibiotikumos szirupok, a szalbutamol asztma gyógyszer, valamint bizonyos ADHD-val és mentális betegségekkel küzdőknek szánt gyógyszerek hiánya erősödött fel, de a nátha kezelésére alkalmas tabletták is korlátozott számban elérhetők.

Hamarosan gyógyszerhiány okozhat nehézségeket – Fotó: Unsplash

Németországban már most gyógyszerhiány van

A sonline.hu utána ment, hogy mi a helyzet a somogyi ellátásban, miután felreppent a hír, mely szerint Németországban már most nagy a baj, hiszen egyes készítmények igencsak készlethiányosak, s ezek pótlását már nem feltétlenül az európai piacról lehet megoldani.

A Német Gyógyszerészek Szövetségének elnöke, Thomas Preis rámutat: egyre több gyógyszert állítanak elő külföldön, és a vezető EU-s ország már erősen függ Kínától és Indiától a megfizethető orvosságok tekintetében, míg az Egyesült Államoktól való függés az innovatív medicinák piacán jelentős.

A hiányt Németországban is csak a külföldi piacokról tudják pótolni, így ez a folyamat tovább fogja terheli az európai ellátást, ami pedig az itthoni gyógyszertárakban is elakadást jelenhet.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara eddig még semmiféle hivatalos tájékoztatást nem adott azt illetőleg, hogy a fent említett szerek közül valamelyik is korlátozott számban lenne elérhető. Eddig jól fel vagyunk szerelkezve, készen állunk a szezonra – mondta el Mészáros Ágoston, barcsi gyógyszerész.

Európa 2023 elején is súlyos gyógyszerhiánnyal küszködött, erről az Origo is beszámolt.