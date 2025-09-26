Nem tud megszabadulni a gazoktól? Ez a magyar találmány lehet a megoldás

Egy magyar szakemberekből álló csapat gondolt egyet: egy mikrohullámú sütő és egy fűnyíró párosításával gyomirtót találtak fel. Az egyedi ötlet nyomán született eszköz szabadalmi oltalom alatt áll, de mint mondják, még hosszú út vár rá, amíg megtaláljuk a boltok polcain – írja a Kisalföld.

Dr. Kalocsai Renátó, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának tanszékvezető egyetemi docense, a Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszékén dolgozó Dr. Élő Gábor egyetemi docenssel és Ujj Tibor villamosmérnökkel közösen álmodta meg a gyomirtást forradalmasító eszközt.

Együttműködésük révén született meg a mikrohullámú gyomirtó eszköz és eljárás, amely már szabadalmi oltalom alatt áll Magyarországon.

A találmány újszerű megközelítést kínál a fenntartható mezőgazdaság és kertészet számára, hiszen vegyszermentes, környezetbarát alternatívát jelent a gyomirtásban.

„Az eszköz gyakorlatilag egy mikrohullámú sütő és egy fűnyíró „szerelemgyereke”. Nem benzinnel, hanem elektromos árammal működik” – mondták a tudósok.

„A mikrohullámú sütők egyik legfontosabb alkatrésze a magnetron, amely a mikrohullámú energia előállításáért felel. Ez az energia melegíti fel a gyomot, mely 70 foknál magasabb hőmérsékletet nem bír ki. Így gyakorlatilag kemikáliák nélkül szabadulhatunk meg a gyomoktól. Ez a tiszta technológiájú eszköz nagyon hatásos és hatékony: gyakorlatilag megfőzi a növényt” – magyarázták.