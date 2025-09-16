Ennek minden autós örülni fog, új gyorsforgalmi út épül

Az Arad–Nagyvárad gyorsforgalmi út építése újabb mérföldkőhöz érkezett: aláírták a kivitelezési szerződést a közbeszerzési eljáráson győztes török–román cégtársulással. A megállapodás értelmében 24 hónap alatt kell megépíteniük a Nagyszalonta és Kisjenő közötti közel 40 kilométeres szakaszt. A 2,76 milliárd lejes beruházás részeként egy összekötő út is épül Szalontánál a magyar határig.

Látványterven az Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi út: a beruházás az M44 szempontjából kulcsfontosságú

Fotó: Bihar Megyei Tanács/Erdon

120 kilométer hosszú gyorsforgalmi út épül

A tervek szerint az Arad–Nagyvárad gyorsforgalmi összeköttetés teljes hossza meghaladja a 120 kilométert, amelyet három szakaszra bontottak.

A Nagyvárad–Szalonta közötti 33,7 kilométeres rész kivitelezési szerződését még májusban írták alá, míg a Kisjenő–Arad közötti 47 kilométeres szakasz sorsa jelenleg óvások miatt bizonytalan.

A közelmúltban kiszivárgott dokumentumok szerint a Nagyvárad–Szalonta szakasz építését 2027. márciusára halasztották, többek között pénzügyi nehézségek és kisajátítási problémák miatt. Ezért a teljes projekt átadása is csúszhat.

Miért fontos az M44 számára a gyorsforgalmi kapcsolat?

A beruházás Békés vármegyének és Magyarországnak is kiemelt jelentőségű, mivel az új gyorsforgalmi út összeköttetést teremt az M44-es és a romániai úthálózat között.

Ez nemcsak a térség gazdasági fejlődését segítheti, hanem a turizmus és a határon átnyúló közlekedés is sokat profitálhat belőle.

A projekt részeként épül egy tíz kilométeres szakasz is, amely közvetlenül a magyar határhoz vezet.

Így Békéscsaba irányából gyorsabb és biztonságosabb közlekedés valósulhat meg a román oldalon.

Kihívások és bizonytalanságok

Bár a szerződés aláírása biztató, egyelőre továbbra is kérdéses, mikor kezdődhetnek meg ténylegesen a munkálatok. A romániai sajtóhírek szerint a kivitelezőt értesítették, hogy a gyorsforgalmi első szakasz építését halasszák el, mivel nincs elegendő pénzügyi fedezet és a kisajátítások sem zárultak le teljesen.

Ennek ellenére a térség lakói és a közlekedéspolitikai szakértők reménykednek, hogy a projekt időben megvalósul, hiszen az M44-es bekapcsolása a nemzetközi úthálózatba hosszú távon mindkét ország számára előnyöket hozna.